Üniversitelerde derebeylik kurdular: Duran denklem dışı kalır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek bir süre öğrencilerle sohbet etti.
Boğaziçi Üniversitesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteleri ideolojilerinin arkabahçesi olarak görenler bulunduğunu belirterek, “Üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Türkiye’nin normalleşmesi, sanatın çeşitlenmesi, bu kesimlerin işine gelmiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademisyenlere seslenerek
“Değişimden, dönüşümden, tekamülden asla korkmamalıyız. Duran pas tutar, yosun bağlar, bir müddet sonra da denklem dışı kalır
” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, konuşmasının başında bir gerçeği açık yüreklilikle ifade etmek arzusunda olduğunu dile getirdi.
“Yarım asrı bulan siyaset ve devlet hayatının her safhasında gençlerle yol yürümüş, gençlerin önünü açmış bir kardeşinizim”
ifadelerini kullanan Erdoğan, “Ülkemizin istikbali olan gençlerle farklı vesilelerle sık sık bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyorum. Bugün de aynı heyecanı ve sevinci yaşadığımın bilinmesini isterim. Gençlerimizin çehresindeki şu aydınlığı, gözlerindeki şu ışık ve kararlılığı gördükçe bizler de her seferinde güç ve enerji tazeliyoruz. Geleceğe olan inancımızı, büyük ve güçlü Türkiye’ye olan sevdamızı, Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça, gençlerimizle buluştukça inanın daha da perçinliyoruz” diye konuştu.
İSTANBUL BİLİMİN YUVASI
İSTANBUL BİLİMİN YUVASI
İnsanlığın yolunu aydınlatan ışığın, uzun yıllar doğudan yükseldiğini kaydeden Erdoğan, özellikle İstanbul’un ilmin, bilimin yuvası, her alanda bir merkez ve bir ışık kaynağı olduğunu vurguladı. Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu kazanımların mümkün mertebe muhafaza edilmeye, akademik müktesebatın daha da güçlendirilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan,
“Yani geçmişle gelecek arasındaki bağ, aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı”
değerlendirmesi yaptı.
ÜRETMEYE ODANLANMAK ŞART
ÜRETMEYE ODANLANMAK ŞART
Üniversitenin akademisyenlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
“Değerli hocalarım şimdi bu birikimi daha da güçlendirmemiz, aksayan taraflarını giderip eksiklerini tamamlayarak daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bilhassa üniversitelerimizin asli misyonlarına uygun şekilde araştırmaya, özgün ve nitelikli bilgi üretmeye, Türkiye’nin yolunu ve ufkunu açan projeler geliştirmeye odaklanmasının şart olduğuna inanıyorum. İster Boğaziçi gibi köklü, isterse hükümetlerimiz döneminde açılmış yeni üniversitelerimizden olsun 208 yükseköğretim kurumumuzun Türkiye’nin vizyon merkezi olmasını canıgönülden arzu ediyoruz.”
YILDIZI PARLAYAN BİR TÜRKİYE VAR
YILDIZI PARLAYAN BİR TÜRKİYE VAR
Dünya hızla değişirken, Türkiye’de toplum, özel sektör, iş çevrelerimiz bu değişime ayak uydururken tüm bunların üzerine küresel ölçekte yıldızı giderek parlayan bir Türkiye gerçeği varken, üniversitelerimiz de buna adapte olmalı, kendilerini yenilemeli ve güncellemelidir. Değişimden, dönüşümden, tekamülden asla korkmamalıyız. Şunu önemle hatırlatmakta fayda görüyorum. Unutulmasın ki eğer bir yerde hareket varsa orada bereket ve başarı olur. Tersi durumda ise gerileme kaçınılmaz hale gelir. Duran pas tutar, yosun bağlar, bir müddet sonra da denklem dışı kalır. Biz Boğaziçi dahil tüm üniversitelere böyle bakıyoruz.
ÜNİVERSİTELERİ İDEOLOJİLERİNİN ARKA BAHÇESİ GÖRÜYORLAR
ÜNİVERSİTELERİ İDEOLOJİLERİNİN ARKA BAHÇESİ GÖRÜYORLAR
Elbette bu süreçte önümüzü kesenler, önümüze engel çıkartanlar oluyor. Özellikle üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelere de keyiflerince işlettikleri bir derebeylik kuranlar doğrusunu söylemek gerekirse imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Türkiye’nin normalleşmesi, bilim, kültür ve sanat hayatımızın çeşitlenmesi, Türk üniversitelerinin formatlanma yerine asli misyonlarına odaklanması maalesef bu kesimlerin işine gelmiyor. Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, ideolojilerin harp meydanında kontrol edilmesi gereken birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü fakat özde baskıcı bu zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz.
Sudani ile konuştu
Sudani ile konuştu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Irak’ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.
İki müjde birden
İki müjde birden
- İki önemli müjde paylaşacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’ni çok yakın bir zamanda inşallah yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan yeni kütüphanemiz üniversitemiz ve öğrencilerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi’ne tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar binası kazandıracağız. Bu yatırımlarımız da aynı şekilde şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”
Yeni salonu da bitirelim
Yeni salonu da bitirelim
- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kurdele kesimi öncesinde programda dua etti. Duanın ardından konuşan Erdoğan, “Burası 400 kişilik bir salon. Büyükçe bir konferans salonunu Boğaziçi Üniversitemize yakışır şekilde, bir seneyi geçmeyecek şekilde yapalım, bitirelim. Boğaziçi Üniversitesi’nin para babaları da bayağı fazla zaten. Onların da destekleriyle inşallah süratle yeni konferans salonumuzu bitirelim ve Boğaziçi Üniversitemize inşallah teslim edelim” ifadelerini kullandı.
916 öğrenci kalacak
916 öğrenci kalacak
- 210 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu ile 706 kişilik Kuzey Kampüs Kız Öğrenci Yurdu’nun resmi açılış töreni ile öğrenci sosyal alanlarıyla kapalı otoparkıyla ve diğer imkanlarıyla bu iki eseri üniversitenin hizmetine verdiklerini aktaran Erdoğan, “Toplam 1 milyar 150 milyon lira değerindeki bu yatırımları hayata geçiren Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfımızı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Karanfille karşılama
Karanfille karşılama
- Erdoğan, öğrenciler tarafından karanfillerle karşılandı. Aracından inerek bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi. Bir öğrenci Erdoğan’a, “Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada. Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor” dedi. Erdoğan ise “Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?” diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’i işaret etti.
