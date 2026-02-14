Üniversitelerde derebeylik kurdular: Duran denklem dışı kalır

Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, konuşmasının başında bir gerçeği açık yüreklilikle ifade etmek arzusunda olduğunu dile getirdi.

“Yarım asrı bulan siyaset ve devlet hayatının her safhasında gençlerle yol yürümüş, gençlerin önünü açmış bir kardeşinizim”