Üniversiteliler petrol sahasında tura çıkacak

Enerji alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri için “Türkiye’nin Enerji Geleceği Keşif Programı” başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) iş birliğinde yürütülen program, gençlerin başvurularına açıldı. Program kapsamında öğrenciler, enerji üretim süreçlerini yerinde gözlemleme, teknik bilgi edinme ve saha operasyonlarını doğrudan tanıma imkânı bulacak. Temmuz-Ekim arasında, iki etapta toplam 13 teknik gezi düzenlenecek. Batman ve Şırnak’taki üretim sahalarında gerçekleşecek gezilerde öğrenciler, üretim tesislerini yerinde inceleyecek, uzmanlardan brifing alacak ve bölgenin tarihi-kültürel zenginliğiyle tanışacak. Her biri 2 gün sürecek gezilerde TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, Raman ve Batı Raman sahaları, ham petrol işleme ve depolama tesisleri, bakım, sondaj ve üretim atölyeleri ile Şırnak’taki Gabar sahası ziyaret edilecek. Katılımcılar, program süresince Batman Hasankeyf Gençlik Kampı’nda konaklayacak. Programa, enerji sektörüne ilgi duyan ve üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarında öğrenim gören 18-25 yaş aralığındaki öğrenciler başvurabilecek. Son başvuru tarihi 14 Temmuz.