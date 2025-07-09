Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Üniversiteliler petrol sahasında tura çıkacak

Üniversiteliler petrol sahasında tura çıkacak

Nazife Bardak
04:009/07/2025, الأربعاء
G: 9/07/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Programa, enerji sektörüne ilgi duyan ve üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarında öğrenim gören 18-25 yaş aralığındaki öğrenciler başvurabilecek. Son başvuru tarihi 14 Temmuz.
Programa, enerji sektörüne ilgi duyan ve üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarında öğrenim gören 18-25 yaş aralığındaki öğrenciler başvurabilecek. Son başvuru tarihi 14 Temmuz.

Enerji alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri için “Türkiye’nin Enerji Geleceği Keşif Programı” başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) iş birliğinde yürütülen program, gençlerin başvurularına açıldı. Program kapsamında öğrenciler, enerji üretim süreçlerini yerinde gözlemleme, teknik bilgi edinme ve saha operasyonlarını doğrudan tanıma imkânı bulacak. Temmuz-Ekim arasında, iki etapta toplam 13 teknik gezi düzenlenecek. Batman ve Şırnak’taki üretim sahalarında gerçekleşecek gezilerde öğrenciler, üretim tesislerini yerinde inceleyecek, uzmanlardan brifing alacak ve bölgenin tarihi-kültürel zenginliğiyle tanışacak. Her biri 2 gün sürecek gezilerde TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, Raman ve Batı Raman sahaları, ham petrol işleme ve depolama tesisleri, bakım, sondaj ve üretim atölyeleri ile Şırnak’taki Gabar sahası ziyaret edilecek. Katılımcılar, program süresince Batman Hasankeyf Gençlik Kampı’nda konaklayacak. Programa, enerji sektörüne ilgi duyan ve üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarında öğrenim gören 18-25 yaş aralığındaki öğrenciler başvurabilecek. Son başvuru tarihi 14 Temmuz.


#TPAO
#üniversite
#öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pegasus'tan Temmuz 2025 Kıbrıs uçuşlarına özel 1 Euro kampanyası!