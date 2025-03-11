Üretimi ve satışı yasak: Antalya'da ele geçirildi

Antalya Valiliğinin açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kentte macaw papağanı üretiminin ve satışının yapıldığı tespit edildi.