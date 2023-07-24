Uşak Üniversitesi tercih günleri başlıyor

“Üniversitemiz, öğrencilerine başarılı bir akademik yaşamın yanında birçok sosyal olanak da sunmaktadır” diyen Prof. Dr. Savaş kampüs ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Modern ve kullanışlı Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve FİBA onaylı 2000 kişilik basketbol sahası gibi birçok özelliğe sahip olan Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi ve aynı zamanda her ay onlarca etkinliğin gerçekleştirildiği 1100 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi ile eğitim, spor ve sosyal etkinliklerle dolu bir yerleşkeye sahibiz. Ayrıca 15 bin kişinin müsabakaları izleyeceği sentetik çim futbol sahasının yer aldığı spor kompleksi de öğrencilerimize hizmet vermektedir.”