Uşak Üniversitesi'nden Filistin'e destek yürüyüşü

“8 aydır orantısız bir güç ile Filistin’deki bebekler, kadınlar, yaşlılar adeta bir nesil yok edilircesine öldürülüyor. Filistin her gün bombalanıyor. Uşak Üniversitesi olarak buna kayıtsız kalmadık ve kalmayacağız. Öğrencilerimiz ‘Filistin’e Destek Çadırları’nda İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmüne dikkati çekiyor. Bugün de bahar etkinliklerimiz kapsamında Filistin’e destek veren bir yürüyüş yaptık. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. 3 gün sürecek etkinliğimiz dün engelli bireylere dikkati çekmek için bir dizi etkinlikle başladı. Bugün Filistin için yürüdük. Etkinliğimiz yarın ise Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun vereceği konferans ile devam edecek. Ayrıca program kapsamında kampüsümüzde birçok farklı etkinlik yapılacak”