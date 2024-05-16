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Uşak Üniversitesi'nden Filistin'e destek yürüyüşü

Uşak Üniversitesi dünyanın gözleri önünde 8 aydan fazla zamandır Filistin halkına uygulanan soykırıma karşı tepkisini dile getirmeye devam ediyor. Uşak Üniversitesi akademisyenleri, idari personelleri ve öğrencileri İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulme karşı seslerini yükselterek “Filistin’e Destek Yürüyüşü” gerçekleştirdi.

17:42 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Uşak Üniversitesi
Uşak Üniversitesi

Uşak Üniversitesi Rektörlük önünden mehteran takımı ve atlı cirit ekibinin eşliğinde başlayan “Filistin’e Destek Yürüyüşü”ne Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, akademik, idari personel, öğrenci toplulukları ve öğrenciler katıldı.


3 binden fazla katılım ile gerçekleşen ve üniversite meydanında son bulan yürüyüşün ardından Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehter Takımı bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sonrasında Rektör Prof. Dr. Savaş bir konuşma yaptı.

Farkındalık oluşturan etkinlikler

Filistin’e destek yürüyüşüne katılan öğrencilere ve personellere gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Rektör Savaş sözlerini şöyle sürdürdü:
“8 aydır orantısız bir güç ile Filistin’deki bebekler, kadınlar, yaşlılar adeta bir nesil yok edilircesine öldürülüyor. Filistin her gün bombalanıyor. Uşak Üniversitesi olarak buna kayıtsız kalmadık ve kalmayacağız. Öğrencilerimiz ‘Filistin’e Destek Çadırları’nda İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmüne dikkati çekiyor. Bugün de bahar etkinliklerimiz kapsamında Filistin’e destek veren bir yürüyüş yaptık. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. 3 gün sürecek etkinliğimiz dün engelli bireylere dikkati çekmek için bir dizi etkinlikle başladı. Bugün Filistin için yürüdük. Etkinliğimiz yarın ise Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun vereceği konferans ile devam edecek. Ayrıca program kapsamında kampüsümüzde birçok farklı etkinlik yapılacak”

Uşak Üniversitesi Kampüsünde “Filistin’e Destek Çadırları” Kuruldu

Konuşmasında Filistin için kampüse kurulan “Filistin’e Destek Çadırları”na da dikkati çeken Prof. Dr. Ekrem Savaş; “Dünyanın sessiz kaldığı bu zulme Uşak Üniversitesi olarak sessiz kalmayacağımızı bir kez daha gösterdik. Bu toplantıların hayırlara vesile olmasını ve Filistin’in kurtuluşuna vesile olmasını dilerken özgür bir Filistin’in doğmasını temenni ediyorum” dedi.


Rektör Savaş’ın konuşmasında sonra halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterileri gerçekleştirildi.


Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve beraberindekiler tören sonrasında öğrenci toplulukları tarafından kurulan stantları ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Rektör Savaş, “Filistin’e Destek Çadırları”nı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi

Prof. Dr. Savaş Üniversite Camii yanına kurulan “Filistin’e Destek Çadırları”nı da ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Savaş öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

#Uşak Üniversitesi
#Filistin
#Filistin'e destek yürüyüşü
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