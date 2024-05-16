Uşak Üniversitesi'nden Filistin'e destek yürüyüşü

Uşak Üniversitesi Rektörlük önünden mehteran takımı ve atlı cirit ekibinin eşliğinde başlayan “Filistin’e Destek Yürüyüşü”ne Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, akademik, idari personel, öğrenci toplulukları ve öğrenciler katıldı.
3 binden fazla katılım ile gerçekleşen ve üniversite meydanında son bulan yürüyüşün ardından Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehter Takımı bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sonrasında Rektör Prof. Dr. Savaş bir konuşma yaptı.
Farkındalık oluşturan etkinlikler
Uşak Üniversitesi Kampüsünde “Filistin’e Destek Çadırları” Kuruldu
Konuşmasında Filistin için kampüse kurulan “Filistin’e Destek Çadırları”na da dikkati çeken Prof. Dr. Ekrem Savaş; “Dünyanın sessiz kaldığı bu zulme Uşak Üniversitesi olarak sessiz kalmayacağımızı bir kez daha gösterdik. Bu toplantıların hayırlara vesile olmasını ve Filistin’in kurtuluşuna vesile olmasını dilerken özgür bir Filistin’in doğmasını temenni ediyorum” dedi.
Rektör Savaş’ın konuşmasında sonra halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterileri gerçekleştirildi.
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve beraberindekiler tören sonrasında öğrenci toplulukları tarafından kurulan stantları ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Rektör Savaş, “Filistin’e Destek Çadırları”nı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi
Prof. Dr. Savaş Üniversite Camii yanına kurulan “Filistin’e Destek Çadırları”nı da ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Savaş öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.