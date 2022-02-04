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İSTANBUL

Üsküdar’dan İdlib’e yardım

Üsküdar Belediyesi, Sadakataşı Derneği ile İdlib’de bulunan kardeşlerimiz için yardım kampanyası seferberliği başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsküdar’dan İdlib’e yardım
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

Üsküdar Belediyesi, soğuk kış şartlarında İdlib’de çadırlarda yaşayan savaş mağduru ihtiyaç sahipleri için çadır, soba, yakacak, battaniye, çizme, mont, hasır, gıda, hijyen paketi gibi yardım malzemelerini 15 Şubat tarihine kadar topladıktan sonra TIR’lara yükleyip İdlib’e ulaştırmayı hedefliyor.

Destek olmak isteyenler belediyenin 444 0 875 numaralı çağrı merkezi hattını arayarak detaylı bilgiye ulaşabilir. Proje ile ilgili bir toplantı gerçekleştiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bir an önce harekete geçmek durumundayız. 15 gün içerisinde yardımlarımızı toplayıp 20 Şubat’ta TIR’larımızı İdlib’e doğru yola çıkaracağız. Hedefimiz 100 TIR. Kış şartlarının ağırlaşması ile yaşam mücadelesi veren İdlib’deki kardeşlerimiz ve özellikle çocuklar çok üşüyor. Bir nebze olsun yaralarını sarabilmek adına başlattığımız kampanyaya destek ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız mahalle muhtarlıklarına ve belediyemizin tüm hizmet birimlerine yardımlarını ulaştırabilirler” ifadelerini kullandı.

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