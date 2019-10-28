Gündem Üst geçidi kullanmayıp yoldan geçmek isteyince ölümden döndü
İSTANBUL

Üst geçidi kullanmayıp yoldan geçmek isteyince ölümden döndü

Üst geçidi kullanmayıp yoldan geçmek isteyince ölümden döndü

E-5 Karayolu Büyükçekmece mevki’inde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, yakında bulunan üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi IHA
Hasan Yurtseven (64), akıcı trafiğin bulunduğu yolu kullanmak isteyince kaza geçirdi.
Hasan Yurtseven (64), akıcı trafiğin bulunduğu yolu kullanmak isteyince kaza geçirdi.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 11:00 sıralarında Büyükçekmece-Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Hasan Yurtseven(64), akıcı trafiğin bulunduğu yolu kullanmak isteyince kaza meydana geldi.

Üst geçidi kullanmayıp yoldan geçmek isteyince ölümden döndü
OYNAT 00:20
Üst geçidi kullanmayıp yoldan geçmek isteyince ölümden döndü
E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, yakında bulunan üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan adamı fark edemeyince yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası aracında inen sürücü hemen Yurtseven’in yanına koştu. Yaşlı adamın yaşadığını gören sürücü, olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırdı.

İHA
E-5 karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Hasan Yurtseven(64), akıcı trafiğin bulunduğu yolu kullanmak isteyince kaza meydana geldi.
  • Yaşlı adamın kazaya karıştığı noktanın hemen 10 metre yanında bulunan yaya üst geçidini kullanmaması ise pes dedirtti. Kaza nedeni ile kısa bir süre tek şerit trafiğe kapanırken, yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.

İHA
Yaşlı adamın kazaya karıştığı noktanın hemen 10 metre yanında bulunan yaya üst geçidini kullanmaması ise pes dedirtti.

Kaza anı kamerada

Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı görülüyor. Akıcı trafiğe aldırış etmeyen adam, bir anda yola atlayıp karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir aracın yaşlı adamı görmeyip çarptığı görüntülere yansıyor.

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