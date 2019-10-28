Üst geçidi kullanmayıp yoldan geçmek isteyince ölümden döndü

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Bahçeli: Kılıçdaroğlu Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trump’ın mektubunu grup toplantısında okuduğuna işaret ederek, "CHP Genel Başkanının, Barış Pınarı Harekatı’na içi yana yana destek açıklaması ne vatan sevgisiyle, ne de sorumlu ve sağduyulu siyaset anlayışıyla kesinlikle bağdaşmayacaktır. Kılıçdaroğlu, Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı, emperyalizmin densiz ve defolu tercümanı olduğunu küstah ve köhne ifadelerle ibra etmiştir" dedi.