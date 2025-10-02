Üşümezsoy'dan Marmara'daki depreme ilk yorum: '23 Nisan’daki depremin yarısı oldu'

İstanbul’da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olarak açıklandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ilk değerlendirmesini paylaştı. Üşümezsoy "23 Nisan’daki depremin yarısı oldu diğer yarısı bekleniyor. Silivri Çukuru içinde kalan fay parçası üzerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli var." dedi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur." açıklamasında bulundu.
AFAD, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) merkezli depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha taramalarının başladığını açıkladı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı canlı yayında Tekirdağ açıklarında değil Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini vurguladığı sarsıntıya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
- Üşümezsoy, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depreminin yalnızca fayın bir bölümünü kırdığını, Silivri Çukuru’ndaki 10-15 kilometrelik fay hattının ise hâlâ risk taşıdığını hatırlattı.
"23 nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti"
- "Silivri Çukuru içinde kalan fay parçası üzerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli var. Kumburgaz Çukuru’ndaki koldan farklı olarak bu kez orta sırta paralel giden ikinci kolda kırılmalar söz konusu. İstanbul’a doğru ilerleyen bir fay değil, Silivri Çukuru içinde kalan bir kesimden bahsediyoruz."
Üşümezsoy, Marmara'daki bu hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların olası yeni sarsıntılara karşı uyanık olması gerektiğini söyledi.
"Büyük bir deprem olur demek son derece zor"
Ersoy'un açıklaması şu şekilde:
- "Marmara Denizi’nin içerisinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor. Dolayısıyla zaman zaman buralarda depremler bekliyoruz bu çok normal bir seyir ama şiddeti ve İstanbul’a yakın olması için her yerde hissedilmesi normal. Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur. Umarız diğerleri gibi normal rutin içerisinde devam eden bi deprem gibi olur ve kalır ama izlemeliyiz. Artçıları olacak mı olmayacak mı bakıyoruz. Artçıları olursa bir defa o bölgenin canlı olduğunu gösterir. Bizim beklediğimiz depremi oluşturacak fayın aktif olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Bu şiddet hissedilir ama bir hasar beklemeyiz. 3-4 büyüklüğünde deprem bekleyebiliriz"