Şener Üşümezsoy'dan Marmara'daki depreme ilk yorum: '23 Nisan’daki depremin yarısı oldu'

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
İstanbul’da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olarak açıklandı. Depreme ilişkin ilk yorumunu paylaşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "23 Nisan’daki depremin yarısı oldu diğer yarısı bekleniyor. Silivri Çukuru içinde kalan fay parçası üzerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli var." dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur." yorumunda bulundu.
AFAD, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) merkezli depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha taramalarının başladığını açıkladı.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Tekirdağ, Marmaraereğlisi’nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Üşümezsoy'dan ilk yorum
Deprem uzmanı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
, katıldığı CNN TÜRK canlı yayında depreme ilişkin kritik bilgiler paylaştı.
Üşümezsoy
Tekirdağ
açıklarında değil
Silivri
Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini vurguladığı sarsıntıya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
- Üşümezsoy, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depreminin yalnızca fayın bir bölümünü kırdığını, Silivri Çukuru’ndaki 10-15 kilometrelik fay hattının ise hâlâ risk taşıdığını hatırlattı.
"23 nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti"
"23 Nisan’da bağırdım, bu deprem 6.2’lik Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda oldu. Ama Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı."
Bölgede yeni sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek riskin hâlâ devam ettiğini vurgulayan Üşümezsoy şunları söyledi;
"Silivri Çukuru içinde kalan fay parçası üzerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli var. Buna benzer depremler olabilir. Kumburgaz Çukuru’ndaki koldan farklı olarak bu kez orta sırta paralel giden ikinci kolda kırılmalar söz konusu. İstanbul’a doğru ilerleyen bir fay değil, Silivri Çukuru içinde kalan bir kesimden bahsediyoruz.O fay üzerinde enerji boşalımı gerçekleşmedi. 6.1'lik bir deprem potansiyeli var. O potansiyelin yaklaşık 200 km'sinin 10 km'lik bir alanı yırtıldı. Demek ki 190 km alan daha yapışık, yırtılma potansiyeli olan bir kesim var.
Bu deprem olmadan evvel de birçok yerde de söylediğim de 'Hani hocam deprem bitmişti', ben İstanbul'a doğru giden yok diyorum ama Silivri çukuru var diyordum.”
Üşümezsoy, Marmara'daki bu hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların olası yeni sarsıntılara karşı uyanık olması gerektiğini söyledi.
"Büyük bir deprem olur demek son derece zor"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depreme ilişkin
"Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur."
yorumunu yaptı.
Ersoy'un açıklaması şu şekilde:
- "Marmara Denizi’nin içerisinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor. Dolayısıyla zaman zaman buralarda depremler bekliyoruz bu çok normal bir seyir ama şiddeti ve İstanbul’a yakın olması için her yerde hissedilmesi normal. Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur. Umarız diğerleri gibi normal rutin içerisinde devam eden bi deprem gibi olur ve kalır ama izlemeliyiz. Artçıları olacak mı olmayacak mı bakıyoruz. Artçıları olursa bir defa o bölgenin canlı olduğunu gösterir. Bizim beklediğimiz depremi oluşturacak fayın aktif olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Bu şiddet hissedilir ama bir hasar beklemeyiz. 3-4 büyüklüğünde deprem bekleyebiliriz"
