Üvey amcaya yakın takip

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra önceki gün ayakkabı ve kıyafetleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı yeniden arama çalışması başlatıldı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri önceki gün, Alancık Mahallesi’nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ecrin’in ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti.

KADAVRA KÖPEKLERİ KEMİKLERİ BULDU

Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı. Kemikler, Ecrin’e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemikler ile Minik Ecrin’e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, dün sabah yeniden arama çalışması başlatıldı.

SONRADAN BIRAKILMA İHTİMALİ

Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yaptı. Çalışmalarda AFAD’ın ‘Abrek’ isimli kadavra köpeği de kullanılıyor. Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin’e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.

7 Mayıs’ta kaybolan Ecrin’e ait olduğu düşünülen kemik parçaları önceki gün bulundu.

TELEFON KAYITLARI İNCELENİYOR

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı’nın ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme’ suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı. Ecrin’in kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz’a bırakılması nedeniyle savcılık şüphelerini Özkan Kurnaz üzerinde yoğunlaştırdı. Bu nedenle Kurnaz’ın telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye alındı. Kurnaz’ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı. Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin’in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz’ın da kan örnekleri alındı.

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Bütün deliller araştırılıyor

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, kemik parçalarının bulunmasıyla ilgili şunları söyledi: “Arama yaparken ayakkabının bulunduğu alanın aşağısında, dere yatağında elbise parçaları bulduk. Elbise parçaları dağınık şekilde takip edildi, dere yatağında kemikler bulundu. 100 metreye yayılmış şekilde küçük bir çocuğa ait kafatası, kaburga ve kaval kemiği bulundu. Vücut bütün halde değil. Kemik parçaları yüzey kısımdaydı. Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar, kemiklerde de hayvan müdahalesi olduğu sabit ancak hayvan müdahalesiyle mi başladı ilk süreç, yoksa insani bir müdahaleyle başlayıp daha sonra hayvan, çocuğun cesedini buldu ve o şekilde mi bitti... Bunları soruşturmamız neticesinde tespit edeceğiz. Şu an için deliller ışığında cinsel istismar konusunda bulgumuz yok. İlerleyen aşamalarda çıkarsa buna göre araştırmamızı yapacağız. Birçok delil konusunda araştırma yapıyoruz.”