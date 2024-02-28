Uygurların bilgilerini Çin istihbaratına satmış

Türkiye’deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin ileri gelenleri ile bazı dernek ve kuruluşlar hakkında bilgi topladıkları tespit edilen 7 Çin Halk Cumhuriyeti ajanının faaliyetleri deşifre oldu. MİT’in topladığı bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığı belirlenen 7 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, savcılığın sevk yazısında ilginç detaylara yer verildi. Yazıda, İstanbul’da yaşayan şüpheli Doğu Türkistan kökenli Shadeke Maımaıtıaızazı’nin Çin istihbaratıyla irtibatlı olduğu belirtildi. Şahsın, Çin istihbarat birimleriyle Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde yüz yüze görüştüğü MİT tarafından tespit edildi. Ağustos 2023’te Türkiye’ye dönen şahsın, buradaki Doğu Türkistanlı kişiler, dernek ve toplantılara ait bilgi, belge ve dokuman paylaştığı belirlendi.

ASIL HEDEF YAPÇAN’DI

Ajan Maımaıtıaızazı’nın Çin istihbarat unsurlarından aldığı talimatla Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri kanaat önderlerinden Abdulkadir Yapçan’a yakın ev almak için Ocak 2023’te Başakşehir’de ev aradığı tespit edildi. Maımaıtıaızazı’nın faaliyetleri karşılığında Çin istihbaratından 2023 yılı içinde Pekin’de 7 bin, Suudi Arabistan’da 15 bin dolar aldığı ortaya kondu. Şahsın istihbarat bağlantısını kamufle etmek için Çin ve Suudi Arabistan olmak üzere 2 farklı pasaportu bulunuyordu. Şahıs, 2017’den sonra sık sık Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkeye giriş çıkış yaptı.

20 yıldır görüşüyor

Yapılan inceleme sonrası Maımaıtıaızazı isimli ajanın, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) görevlisi ve Çin Komünist Partisi Kargılık Başkan yardımcısı olan Li kod adlı ajanın yanı sıra Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı (MPS) eski görevlisi Mutawula kod adlı ajan ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı (MPS) görevlisi Alimcan kod adlı ajan ile 2000’li yıllardan itibaren telefonla ve yüzyüze görüştüğü ortaya çıktı.







