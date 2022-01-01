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POLİTİKA OSMANİYE

Uyuşturucuyla yakalanmışlardı: CHP'li başkanın torbacı 2 oğlu serbest

Osmaniye'de parti minibüsünde uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Haber Merkezi DHA
Uyuşturucuyla yakalanmışlardı: CHPli başkanın torbacı 2 oğlu serbest
İki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 80 HH 110 plakalı minibüsü durdurdu.

CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na ait olduğu belirlenen minibüste yapılan aramada, şoför koltuğunun altındaki poşette 158,54 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Araçta bulunan CHP İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık gözaltına alındı.

  • Metin Aşık'ın uyuşturucu ticareti suçundan, Çetin Aşık’nn ise uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu bildirildi.

İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Osmaniye'de CHP'ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi: İl Başkanı'nın iki oğlu gözaltında
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Osmaniye'de CHP'ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi: İl Başkanı'nın iki oğlu gözaltında
Osmaniye'de, CHP İl Başkanlığı'na ait minibüste polisin yaptığı aramada, 158,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan CHP İl Başkanı Mehmet A.'nın oğulları Ç.A. ve M.T.A. gözaltına alındı.


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