Uyuşturucuyla yakalanmışlardı: CHP'li başkanın torbacı 2 oğlu serbest

Buz kütlesi park halindeki otomobili pert etti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın çatısından yere düşen buz kütleleri yol kenarında park halinde olan bir otomobile zarar verdi. Çatıdan buzların otomobilin üzerine düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.