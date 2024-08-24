Uzaydan böyle görünüyor

Orman yangınlarının doğaya verdiği zarar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Earth3bee-3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı bünyesinde “Sentinel-2” uydusu aracılığıyla uzaydan görüntülendi. Yangınların en çok İzmir'in Karşıyaka ve Bolu'nun Göynük ilçelerini etkilediği belirlendi. İzmir Karşıyaka'da 3 bin 298, Bolu Göynük'te 3 bin 238, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 1471, Manisa Karayakup Bölgesi'nde 2 bin 437, Aydın Bozdoğan'da 2 bin 304, Didim'de 329 ve Muğla Yatağan'da 272 hektar alan zarar gördü. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle yangından etkilenen alanın boyutu da hesaplandı. Çalışmada görev alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay, “Yaklaşık 14 bin hektarlık, yani 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın etkilendiğini belirledik” dedi.