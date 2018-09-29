Gündem Üzerine devrilmesinden son anda kurtuldu
SİVAS

Üzerine devrilmesinden son anda kurtuldu

Sivas’ta bir yaya otomobilin çarptığı beton direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Haber Merkezi IHA
Beton direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beton direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sivas’ta yaşanan ilginç bir kurtulma anı kazaya karışan halk otobüsü tarafından an ve an kaydedildi. Kaza, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampüs içerisinde seyir halinde bulunan F.Ş. yönetimindeki 46 FB 057 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan otomobil, beton direğe çarparak durabildi.

Beton direğin altında kalmaktan son anda kurtuldun

Son anda fark etti

İki kişinin yaralandığı kazada yaralılardan çok daha şanslı birisi vardı. Yoldan geçmekte olan bir yaya devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Direğin devrildiğini fark eden yaya koşarak olayı yara almadan atlattı.

Beton direğin altında kalmaktan son anda kurtuldun

Beton direğin altında kalmaktan son anda kurtuldun

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