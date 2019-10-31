Gündem Uzman çavuşa kadro geliyor
POLİTİKA

Uzman çavuşa kadro geliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın uzman çavuşlara kadro meselesi üzerinde çalıştığını müjdeledi. 200 bine yakın uzman çavuş bulunduğunu hatırlatan Yönter, “Uzman jandarmalarımızın da beklentisi var. Uzman jandarma ve uzman çavuşlarımızın meseleleri çözülecek” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere sınırötesi harekatlarda da görev alan uzman çavuşlara kadro geliyor. Uzmanların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Jandarma’nın belkemiği olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “Nimette en arkada, külfette en önde” diye tanımladığı uzmanların beklentilerinin karşılanacağını söyledi. TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda 200 bine yakın uzman bulunduğunu belirten Yönter, özlük hakların düzeltilmesiyle ilgili uzun süredir mücadele verdiklerini anlattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, muhabirimiz Aybike Eroğlu’na konuştu.

SÖZ VERİLDİ, ÇÖZÜLECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bir süredir bu konunun çözülmesi noktasında çalışma yürüttüğünü açıklayan Yönter, “İlaveten uzman jandarmalarımızın da beklentisi var. Jandarma Türkiye’nin her yerinde. Jandarma vatan bekçisi. İnşallah kahraman uzman çavuşlarımıza kadro gelecek, beklentileri karşılanacak. Beka mücadelesi verdiğimiz bu dönemde uzman çavuş meselesinin çözüleceği noktasında bize söz verildi. Hükümete güveniyor, inanıyoruz, sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin güney sınırındaki hattın terörden temizlenmesi için yapılan Barış Pınarı Harekatı’na MHP olarak şartsız koşulsuz destek verdiklerini de belirten Yönter, bu süreçte ABD ve Rusya ile 5’er gün arayla varılan anlaşmalara dikkat çekti. Türkiye’nin doğu-batı bloğunu masaya oturttuğunu söyleyen Yönter, “Bunlar kolay şeyler değil. 1945’ten sonra hem doğu, hem de batı bloğu kapsamında ikisiyle aynı anda mutabakata varmış bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye’nin mücadelesi haklı görülmüş, benimsenmiştir” dedi.

DÜRÜST İŞBİRLİĞİ ŞART

Terör örgütünün bölgeden sökülüp atılması gerektiğini anlatan Yönter şöyle konuştu: “Ancak ABD’nin YPG’li teröristbaşını ‘General Mazlum’ diye taltif ettiği bir ortamda, terörün kökü nasıl kazınacak? Düne kadar 30 bin TIR ve 4 bin 500 uçak dolusu silah veren ABD adeta YPG/PYD/PKK ile müttefik. Yakında NATO’ya da alırlar! Bu nedenle küresel bir işbirliği şart, ama samimi bir işbirliği, dürüst olunmalı. Bugüne kadar terör örgütleri batı başkentlerinde ağırlanıp kucaklanmadı mı? DEAŞ, YPG, PKK yaşıyorsa, destek aldığı için yaşıyor.”

CHP’nin tavrı tutarsız

  • Türkiye’nin terörle amansız bir mücadele içinde olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “Altını özellikle çiziyorum, savaş değil, mücadele. Terör örgütleri devlet değil. Terörle savaşılmaz, mücadele edilir” dedi. CHP’nin Barış Pınarı Harekatı’ndaki tutumunu “tutarsız, sancılı ve gayri milli” olarak yorumlayan Yönter, “HDP ile kuytu köşelerde selamlaşıyor, işbirliğine devam ediyorlar. Bunların terörle mücadelede asla gözü yok, öyle bir niyetleri de yok. CHP sınıfta kalmış, savrulmuş, milletin gönlünden tamamen düşmüştür” diye konuştu.

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