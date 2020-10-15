Vali duyurdu: Salda Gölü çevresine 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak

Burdur Valisi Ali Arslantaş yaptığı yazılı açıklamada, Burdur'un tüm kesimlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara koruma kullanma dengesi içinde bırakabilmek için yapılması gerekenlere dair fikirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla paylaştıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görüşleri dikkatle dinlediğini aktaran Vali Arslantaş, Bakan Kurum'un Çevre ve Tabiat Varlıkları Kuruluna bir çalışma yapma talimatı verdiğini kaydetti.

Arslantaş, bilimsel ve saha çalışmaları sonucunda hazırladıkları rapor doğrultusunda bakanlık ve valiliğin 15 Ekim itibarıyla gölün "Beyaz Adalar" diye adlandırılan kısmında göle girilemeyeceği, yüzülemeyeceği ve buranın plaj olarak kullanılmayacağı kararı aldığı hatırlattı.

Salda Gölü'ndeki güncel stromatolit oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönüyle ekolojik benzersizliğe sahip olduğunu dile getiren Arslantaş, "Bu özellik Salda Gölü'nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kılmaktadır." ifadesini kullandı.

GÜNDEM Bakan Kurum açıkladı: Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı

"Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi yerinde bir karar olmuştur"

Arslantaş, Beyaz Adalar bölgesindeki sıkı koruma önlemlerine rağmen, ziyaretçilerin henüz olgunlaşmamış oluşumlara fiziki zarar verdiklerini ve bu oluşumları çiğnediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece gölün içerisinde değil, suyun dışında da hızlı bozulmaların olduğu görülmektedir. Her gün binlerce insanın alanda dolaşması ve bunların yarattığı baskı nedeniyle kıyıda derin çukurlar oluşmaktadır. Suyun çekildiği alanlarda ise derin çatlaklar görülmektedir. Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi ve gölün plaj gibi kullanılmasının engellenmesi koruma yönünden son derece yerinde bir karar olmuştur. Göl suyunun kimyasal olarak kirlenmesini önlemek, yeraltı suları yoluyla gübre atıklarının karışmasının engellenebilmesi için göl çevresinde organik üretime geçilmesi çalışmaları devam etmektedir."

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Beyaz Adalar bölgesini görebilecek şekilde 3 ayrı noktada, ziyaretçiler için ahşap seyir terasları yapımına başlanacağına dikkati çeken Arslantaş, Salda ve Doğanbaba köyleri ile Kayadibi Mahallesi'nin kanalizasyon atıklarının göle karışmasını engellemek için de arıtma tesisleri çalışmasının başlatıldığını bildirdi.

FOTOĞRAF 14 'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla ünlenen, turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile Türkiye'den ve yurt dışından ziyaretçilerin ağırlandığı Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesi olarak bilinen noktasına giriş, 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yasaklandı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından dünyanın dikkatini çeken Salda Gölü'ne ziyaretçi girişi yasağını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Bakan Kurum'un, 15 Ekim itibarıyla Beyaz Adalar bölgesini korumak amacıyla burada göle girilemeyeceğini, yüzülemeyeceğini ve plajın kullanılamayacağını açıklamasının ardından tüm dikkatler tekrar Salda Gölü'ne çevrildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdurrahman Arıkan, Salda Gölü'nün oluşumu ve ziyaretçileri cezbeden beyaz kumunun yapısını anlattı. Salda Gölü'nün eriyen kayaç boşluklarına elementlerce zenginleştirilmiş suyun dolmasıyla oluştuğunu söyleyen Arıkan, Salda Gölü'nü bu bağlamda değerlendirirsek karstik bir göldür. Ama benim 2016 yılında bölgede yaptığım araştırmalara göre hipotezim bu şekilde; Salda Gölü tektonik hareketlerin de etkilediği karstik bir göldür. Gölümüzün çevresi 44 kilometrekaredir. Aynı zamanda 1146 rakıma sahiptir. Gölün içerisinde göle adapte olmayı başarabilmiş bitkiler ve hayvanlar yaşamaktadır. Gölde yüksek seviyede alkali vardır dedi. Salda Gölü'ndeki en önemli özelliklerden birisinin sahilindeki beyaz kumlar olduğunu vurgulayan Abdurrahman Arıkan, Bu beyaz kumlar, göldeki magnezyumu bakterilerin emmesi, hidromenyezit minerali olarak çökelmesi sonucu oluşmuştur. Bu yapı taşları hidromenyezit minerali olan bakteriler stromatolitleri (sığ sularda oluşan genişleme eğilimli katmanlı yapılar) oluşturmuştur. Çevrenin ve zamanın etkisiyle bu stromatolitler ayrışarak bu beyaz kumu meydana getirmiştir diye konuştu. Bakanlığın Salda Gölü için aldığı kararları koşulsuz şekilde desteklediklerini vurgulayan Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdurrahman Arıkan, şöyle devam etti: İnsanların görmek için binlerce kilometre uzaktan geldikleri ama burada binlerce yıla saygı duymadıkları bir yer Salda Gölü. Çöplerini bırakmalarından bunu anlamaktayız. Şayet her insan kapısının önünü temizlese sokak tertemiz olacaktır. İnsanlar 'keşfet ve yok et' mantığını bırakmadığı sürece Salda Gölü'ne her gün yeni bir önlem alınacaktır. İnsanlar hep devletten bekliyor. Bu beyaz kumlar aslında bir fosil. Yani binlerce yıllar önce yaşamış bakterilerin bugüne olan kalıntıları. O halde biz bugün Salda Gölü'ne bakıyorsak şayet bundan binlerce yıl öncesini görmekteyiz. Bakanlığın kararını destekliyorum. Eskiden burada su yılanları vardı ama şu anda su yılanları yok çünkü insanlar geldi. Eskiden Salda Gölü'nden su içmek için kurtlar, kuşlar, çakallar inerdi. Şimdi yok çünkü insanlar geldi. Aslında hayvanlar doğaya inmiyor. İnsanlar onların yerlerine yerleştikleri için hayvanların yaşam alanları tamamıyla kaybolmuş durumda. Salda Gölü kenarındaki Salda köyünde vatandaşların büyük bir turizm hazırlığı içerisinde olduğunu da aktaran Abdurrahman Arıkan, Bu insanlar daha düne kadar hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Salda köylüsü zamanla bu turizm sistemine adapte olacaktır ifadelerini kullandı. Vatandaşların sağlığa iyi geldiğini düşündüğü için açtıkları çamur çukurlarının eski haline gelmesinin mümkün olmadığını da söyleyen Arıkan, Zamanla çevre koşullarının etkisiyle düzelmeler olabilir ama eskiye dönmez dedi. Salda Gölü'nün bir doğa harikası, bir kültürel miras olduğuna işaret eden Abdurrahman Arıkan, şöyle dedi: Bu güzellik bize atalarımızdan miras değil torunlarımıza bırakacağımız emanettir. Salda Gölü'nün korunması için illaki devletin bir tedbir almasına gerek yoktur. Herkes evinin önünü süpürürse sokak tertemiz olacaktır. İnsanların keşfet ve yok et mantığını terk etmesi lazımdır. Biz doğa ile bir savaş halindeyiz üzülerek söylüyorum ki bu savaşı kazanırsak kaybedeceğiz. Buradan zamanında çok kum çalındı, götürüldü halen daha internette satışa sunulmakta. Bu bir maden, bu bir fosil. O yüzden bu kumlara dokunmayın. Burası bir doğal güzellik. Buradan götürülen her bir maden her bir çakıl tanesi aynı zamanda hırsızlıktır. Salda Gölü'ndeki beyaz kumların sırrı açıklandı: Girişler 15 Ekim'den itibaren yasaklanıyor Turkuaz mavisi suyu ve bembeyaz kumuyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Ancak bölgenin korunması için bakanlık tarafından alınan kararla gölün 'Beyaz Adalar' olarak bilinen bölgesine girişin 15 Ekim'den itibaren yasaklanacağını açıklaması dikkatleri yeniden Salda'ya çevirdi. Adını gölden alan Salda köyünde doğup, büyüyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdurrahman Arıkan (30), gölün eriyen kayaç boşluklarına elementlerce zenginleştirilmiş suyun dolmasıyla oluştuğunu belirterek, "Gölün içerisinde göle adapte olmayı başarabilmiş bitkiler ve hayvanlar yaşamaktadır. Gölde yüksek seviyede alkali vardır. Bu beyaz kumlar aslında bir fosil. Yani binlerce yıl önce yaşamış bakterilerin bugüne olan kalıntıları" diyerek, gölün korunması noktasında bakanlığın kararını desteklediğini söyledi. BiP'te paylaş

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"36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu"

Köy pansiyonculuğunun yaygınlaştırılması için de göl çevresindeki yerleşim yerlerinde oturanların başvurabileceği hibe programı uygulamasının başlatıldığını bildiren Arslantaş, "Salda Gölü çevresinde 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapımına başlanacak. Göle kuş uçuşu 7 kilometre mesafedeki kayak tesisi bölgesinde, çadırlı kamp alanları ve karavan kamp alanları oluşturulacak. Salda Gölü ve yakın çevresinin ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesini ve gerekli altyapı yatırımlarının tamamlanmasını takiben, Beyaz Adalar bölgesine girişler ve kullanımlar yeniden düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

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