|
Gündem

Valilik günler sürecek kararı duyurdu: Bingöl'de toplantı ve yürüyüşler yasaklandı

Bingöl Valiliği, kentte toplantı ve yürüyüşlerin altı gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen sınır ötesi operasyonlara dikkat çekilerek ildeki farklı noktalarda terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği ifade edildi.

Semih Bozkuş
00:52 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bingöl Valiliği, kentte toplantı ve yürüyüşlerin altı gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Bingöl Valiliği, kentte toplantı ve yürüyüşlerin altı gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Bingöl'de 6 gün gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları yapılmayacak.

Bingöl Valiliği toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi faaliyetlerin 6 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yasak kararına ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizce, PKK/KCK terör örgütünün halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla; Terör Örgütleri tarafından Ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan bölgelere düzenlenen sınır ötesi operasyonlar başarıyla icra edilmiştir. İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak Ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin prestij kaybına uğratılmaya çalışılabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. 31 Aralık 2023 gecesi ülkemiz ve tüm dünyada yeni yıla girilmesi münasebetiyle vatandaşlarımızın yeni yıla huzur içerisinde girebilmelerini sağlamak ve olası muhtemel asayişe müessir olaylar ve daha önceki yıllarda ülkemizde meydana gelen her türlü terör olayları göz önünde bulundurulduğunda; milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, millî güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla, Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dâhil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve C Maddeleri gereğince 26 Aralık 2023 günü saat 23.59'dan 1 Ocak 2024 günü saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.



#Bingöl
#Yürüyüş ve Gösteri Yasağı
#Bingöl Valiliği
#Sınır Ötesi Operasyonlar
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri