Valizdeki gizli bölmeden 2 kilo uyuşturucu çıktı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.H. isimli şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen M.H.’nin kullandığı araç, kent girişinde durduruldu. Araçta ve şüpheli M.H.’ye ait valizde arama yapıldı. Valizin tabına yapılan gizli bölmede 10 poşet içerisinde 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.H. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.