Van Kalesi’nden düşen kişi ağır yaralandı

00:0231/10/2025, Cuma
G: 30/10/2025, Perşembe
IHA
Kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Van Kalesi’nde dengesini kaybederek düşen bir kişi, ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Van Kalesi’nde meydana geldi. Kale bölgesinde bir kişinin dengesini kaybederek düşmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, AFAD ekipleriyle birlikte yürüttükleri kurtarma çalışması sonucu yaralıya ulaştı. Bulunduğu yerden kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.



#Van Kalesi
#Yaralı
#AFAD
