Van Gölü’nde su seviyesi düştü: Çarpanak Adası’na giden antik yol ortaya çıktı





KURAKLIK DEVAM EDERSE 3-5 SENEYE YÜRÜYEREK GİDİLECEK









Şu anda gölle kara parçası arasında neredeyse 200-300 metre gibi çok kısa bir mesafe kalmış. Şayet 2026 yılındaki mevsim yine sıcak seyreder, kış aylarında yağmur yağmazsa muhtemelen adayla kara arasındaki bağlantı biraz daha küçülecek. 3-5 sene sonra muhtemelen adaya insanlar yürüyerek gidip gelebilecek. Ama bizler ümit ediyoruz ki tekrardan bol şekilde yağışlar yağar, Van Gölü yükselir ve Çarpak Adası Van Gölü’nün mavi suları ile çevrili bir halde olur" diye konuştu.















