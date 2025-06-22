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Van'da 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

09:4422/06/2025, Pazar
IHA
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Ekipler kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirdi.
Ekipler kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirdi.

Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi boyunca tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik yapılan denetimler kapsamında bir hafta içinde kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 15 - 21 Haziran 2025 tarihleri arasında bir haftalık süreçte 1 olaya müdahale edilmiş ve bin 500 kilogram canlı inci kefali, 50 metre ağ ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs yoktur. Kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da, inci kefalinin üreme döneminde hassasiyet göstermeleri, kaçak avcılığı ihbar etmeleri ve doğayı koruma sorumluluğunu paylaşmaları büyük önem taşımaktadır" denildi.



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