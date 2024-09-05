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Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Vaniköy'de izinsiz inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede, kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı. Yıkım işlemleri, yetkililer tarafından sıkı denetim altında yürütülüyor.

11:14 - 5/09/2024 Perşembe
AA
Vaniköy
Vaniköy

İstanbul'da bulunan Vaniköy'deki kaçak villa inşaatında, dün karar çıktı.


Boğazın güzelliğini engelleyen bu kaçak yapının yıkımına dün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı.


yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alana dün sabah saatleride gelen ekipler, iş makineleriyle yıkıma başladı.



Yıkım devam ediyor


Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.


Ne olmuştu?


Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.


Ekiplerce yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.


Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus işadamı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı.


İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta bulunulan suç duyurusunda, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istenmişti.


İnşaatı durduran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.


Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilen alandaki tüm inşai faaliyetlerin durdurulduğu belirtilmişti.



Nevşin Mengü'nün Vaniköy'deki kaçak villa konusunda İBB'yi eleştirmeye dili varmadı

CHP yandaşı Nevşin Mengü, İBB'nin yapımına göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa ile ilgili konuştu. İBB'yi eleştirmeye dili varmayan Mengü, "Orada bir basit tadilat belgesi almışlar. Bu basit tadilat belgesi 90 günlük işte boya badana yapabiliyorsun falan. Fakat bununla epey bir şeye girişmiş bunlar. Baya bir büyütüyorlar burayı herhalde. Artık İBB'nin gözünden mi kaçtı ne olduysa. Sonra burada tabii Bakanlık durur mu durmaz tabii ki. Görünce tabiri caizse yapıştırıyorlar. Bakanlık devreye girdi ve yıkım kararı çıktı. Bugün de villanın yıkımı yapıldı. Açık vermemesi lazım bence Ekrem İmamoğlu'nun. Devamı da gelebilir, her şey olabilir. Onun için İBB'nin açık vermemesi gerekiyor bence." ifadeleriyle büyükşehir belediyesini eleştirmekten kaçındı. Öte yandan konuşmasında bahse konu villanın Adnan Oktar'ın olduğu iddialarını da Nevşin Mengü yalanlayarak "Boris Borisenko'nun. Adnan Oktar burayı kiralamış zamanında. Adnan Oktar'ın villası diye geçiyor değil. Kiralamış." diye konuştu. Nevşin Mengü, 2018 yılında Adnan Oktar'ın malikanesinde kendisiyle röportaj yapmıştı.


#Vaniköy
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