Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

CHP yandaşı Nevşin Mengü, İBB'nin yapımına göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa ile ilgili konuştu. İBB'yi eleştirmeye dili varmayan Mengü, "Orada bir basit tadilat belgesi almışlar. Bu basit tadilat belgesi 90 günlük işte boya badana yapabiliyorsun falan. Fakat bununla epey bir şeye girişmiş bunlar. Baya bir büyütüyorlar burayı herhalde. Artık İBB'nin gözünden mi kaçtı ne olduysa. Sonra burada tabii Bakanlık durur mu durmaz tabii ki. Görünce tabiri caizse yapıştırıyorlar. Bakanlık devreye girdi ve yıkım kararı çıktı. Bugün de villanın yıkımı yapıldı. Açık vermemesi lazım bence Ekrem İmamoğlu'nun. Devamı da gelebilir, her şey olabilir. Onun için İBB'nin açık vermemesi gerekiyor bence." ifadeleriyle büyükşehir belediyesini eleştirmekten kaçındı. Öte yandan konuşmasında bahse konu villanın Adnan Oktar'ın olduğu iddialarını da Nevşin Mengü yalanlayarak "Boris Borisenko'nun. Adnan Oktar burayı kiralamış zamanında. Adnan Oktar'ın villası diye geçiyor değil. Kiralamış." diye konuştu. Nevşin Mengü, 2018 yılında Adnan Oktar'ın malikanesinde kendisiyle röportaj yapmıştı.