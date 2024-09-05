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Kaçak yapılar yıkıldı

Çevre Bakanlığı’na bağlı ekipler Üsküdar Vaniköy’de kaçak olarak inşa edilen yapıları dün yıkmaya başladı. İstanbul Çevre İl Müdürü Ejder Batur, “Dünyanın incisi Boğaziçi’ni korumaya devam edeceğiz. Hassasiyetimiz 85 milyonun hassasiyetidir” dedi. Bakanlığın çalışması devam ederken İBB ekipleri gelip kendilerinin de yıkım kararı aldıklarını söyledi.

Saliha Engin
04:00 - 5/09/2024 четверг
Güncelleme: 02:21 - 5/09/2024 четверг
Yeni Şafak
Ejder Batur
Ejder Batur

İstanbul Vaniköy'de Rus milyarder Boris Borisenko'ya ait olan villada kaçak inşa edilen ek yapılar için yıkım başladı. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunan villaya dün sabah saatlerinde gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışmaya başladı. Daha önce yapılan saha incelemelerinde tespit edilen 3 aded 2 katlı,

4 aded 1 katlı kısmen betonarme kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler de tek tek yıkılacak. Kaçak yapıların yıkımına bugün devam edilecek.

85 MİLYONUN HASSASİYETİ

Vaniköy’deki kaçak inşaatın yıkımını yerinde inceleyen İstanbul Çevre İl Müdürü Ejder Batur, “Dünyanın incisi Boğaziçi’ni korumaya, kollamaya buradaki paydaşlarımızla beraber devam edeceğiz. Hassasiyetimiz 85 milyonun hassasiyetidir. Arazi şartlarına göre gerçekten ayakta durmanın bile zor olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla bu hassasiyette, yıkımı fevkalade hassas şekilde yapacağız” diye konuştu.

YASAL SÜREÇ BÖYLE İŞLİYOR

Vaniköy'ün çivi çakılmasına dahi müsaade edilemeyen bir bölge olduğunu hatırlatan Batur, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki iskanlı yapılara ilişkin yasal tadilat süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: "Hukuken iskanlı binaların, basit onarım bakım izni alabilme şansı var. Yine tadilat ruhsatı alma hakkı var. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün Bakanlığımızın ilgili kurullarından görüş alarak bu izni vermesi gerekir. Yine aynı şekilde iskanlı binalar güçlendirme ruhsatı alabilir. Aynı şekilde Bakanlığımızın kurullarından izin alması gerekir. Kurullarımızın periyodik olarak o izin verildikten sonra da yapılan işlemleri harfiyen, etap etap takip etmekle mükellefiyetleri var ama Basit Onarım İzin Belgesi dediğimiz belgede kurulların görüşlerine ihtiyaç duyulmaz."

İBB DENETİM YAPMALIYDI

Söz konusu meskende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün 2023 Nisan'ında “Basit Onarım İzin Belgesi” verdiğini hatırlatan Batur, “Nisan 2023’te İBB bu izin belgesini, 3 aylık bir süre zarfında uygulanmak üzere vermiş. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün envanterinin aslında buradaki yapılaşma potansiyeli olduğu gündemine girmiş. Dolayısıyla bu tarihten itibaren burada daha hassas bir şekilde denetim yapılmalıydı” ifadelerini kullandı.

Ağaçlara zarar verdiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kaçak yapıları yıkmaya başlamasıyla birlikte Vaniköy'e gelen İBB ekipleri, yol kenarında bulunan ağaçlara zarar verdi. Alanda açıklama yapan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu Çevre ve Şehircilik ekiplerinin kendilerine engel olmaya çalıştığını pazartesi günü kendilerinin de yıkım kararı aldıklarını söyledi. İBB’nin alana sokmaya çalıştığı iş makinası yollara ve çevredeki ağaçlara zarar verirken iş makinesinin büyüklüğünden kaynaklı olarak çevrede bulunan teller sökülerek ağaçlara zarar verildi.


Nevşin Mengü'nün Vaniköy'deki kaçak villa konusunda İBB'yi eleştirmeye dili varmadı

CHP yandaşı Nevşin Mengü, İBB'nin yapımına göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa ile ilgili konuştu. İBB'yi eleştirmeye dili varmayan Mengü, "Orada bir basit tadilat belgesi almışlar. Bu basit tadilat belgesi 90 günlük işte boya badana yapabiliyorsun falan. Fakat bununla epey bir şeye girişmiş bunlar. Baya bir büyütüyorlar burayı herhalde. Artık İBB'nin gözünden mi kaçtı ne olduysa. Sonra burada tabii Bakanlık durur mu durmaz tabii ki. Görünce tabiri caizse yapıştırıyorlar. Bakanlık devreye girdi ve yıkım kararı çıktı. Bugün de villanın yıkımı yapıldı. Açık vermemesi lazım bence Ekrem İmamoğlu'nun. Devamı da gelebilir, her şey olabilir. Onun için İBB'nin açık vermemesi gerekiyor bence." ifadeleriyle büyükşehir belediyesini eleştirmekten kaçındı. Öte yandan konuşmasında bahse konu villanın Adnan Oktar'ın olduğu iddialarını da Nevşin Mengü yalanlayarak "Boris Borisenko'nun. Adnan Oktar burayı kiralamış zamanında. Adnan Oktar'ın villası diye geçiyor değil. Kiralamış." diye konuştu. Nevşin Mengü, 2018 yılında Adnan Oktar'ın malikanesinde kendisiyle röportaj yapmıştı.

Cüneyt Özdemir İBB'nin yıkmaya kıyamadığı Vaniköy'deki kaçak villa ile ilgili konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Üsküdar Vaniköy'de Boğaz'a nazır dikilen kaçak villaya göz yumması gündem olmuş ve yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkım kararı çıkarılarak mühürlenmişti. Sabah saatlerinde bakanlığın yıkıma başlayacağını duyurması üzerine bölgeye gelen İBB ekipleri, kaçak villa içinde elleriyle yıkım işlemini sürdürmüş, daha sonra bölgeye gelen Bakanlık ekipleri, iş makineleriyle kaçak villayı yıkmıştı. Konu ile ilgili kendi YouTube kanalında açıklamalar yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, süreci ağırdan alan İBB'yi eleştirdi. Vaniköy'deki kaçak yapının, herkesin gözü önünde adım adım yükseldiğini belirten Özdemir, "İBB'den tadilat ruhsatı alıp adamlar İstanbul'un ortasına böyle bir şeyi kondurdular. Normal şartlarda bunu görmeyen bir adamın İBB'de hemen görevden alınması ve soruşturma açılması lazımdı ama onunla ilgili hiçbir şey duymadık ama gördüğümüz kadarıyla Bakan Kurum buranın yıkımını başlatmış. İlk gün dedim ki, 'aslında burayı ilk yıkması gereken bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi' ama nedense ağırdan aldılar anlamadım ben de." ifadelerini kullandı.


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