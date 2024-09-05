Kaçak yapılar yıkıldı

İstanbul Vaniköy'de Rus milyarder Boris Borisenko'ya ait olan villada kaçak inşa edilen ek yapılar için yıkım başladı. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunan villaya dün sabah saatlerinde gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışmaya başladı. Daha önce yapılan saha incelemelerinde tespit edilen 3 aded 2 katlı,

4 aded 1 katlı kısmen betonarme kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler de tek tek yıkılacak. Kaçak yapıların yıkımına bugün devam edilecek.

85 MİLYONUN HASSASİYETİ

Vaniköy’deki kaçak inşaatın yıkımını yerinde inceleyen İstanbul Çevre İl Müdürü Ejder Batur, “Dünyanın incisi Boğaziçi’ni korumaya, kollamaya buradaki paydaşlarımızla beraber devam edeceğiz. Hassasiyetimiz 85 milyonun hassasiyetidir. Arazi şartlarına göre gerçekten ayakta durmanın bile zor olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla bu hassasiyette, yıkımı fevkalade hassas şekilde yapacağız” diye konuştu.

YASAL SÜREÇ BÖYLE İŞLİYOR

Vaniköy'ün çivi çakılmasına dahi müsaade edilemeyen bir bölge olduğunu hatırlatan Batur, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki iskanlı yapılara ilişkin yasal tadilat süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: "Hukuken iskanlı binaların, basit onarım bakım izni alabilme şansı var. Yine tadilat ruhsatı alma hakkı var. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün Bakanlığımızın ilgili kurullarından görüş alarak bu izni vermesi gerekir. Yine aynı şekilde iskanlı binalar güçlendirme ruhsatı alabilir. Aynı şekilde Bakanlığımızın kurullarından izin alması gerekir. Kurullarımızın periyodik olarak o izin verildikten sonra da yapılan işlemleri harfiyen, etap etap takip etmekle mükellefiyetleri var ama Basit Onarım İzin Belgesi dediğimiz belgede kurulların görüşlerine ihtiyaç duyulmaz."

İBB DENETİM YAPMALIYDI

Söz konusu meskende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün 2023 Nisan'ında “Basit Onarım İzin Belgesi” verdiğini hatırlatan Batur, “Nisan 2023’te İBB bu izin belgesini, 3 aylık bir süre zarfında uygulanmak üzere vermiş. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün envanterinin aslında buradaki yapılaşma potansiyeli olduğu gündemine girmiş. Dolayısıyla bu tarihten itibaren burada daha hassas bir şekilde denetim yapılmalıydı” ifadelerini kullandı.

Ağaçlara zarar verdiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kaçak yapıları yıkmaya başlamasıyla birlikte Vaniköy'e gelen İBB ekipleri, yol kenarında bulunan ağaçlara zarar verdi. Alanda açıklama yapan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu Çevre ve Şehircilik ekiplerinin kendilerine engel olmaya çalıştığını pazartesi günü kendilerinin de yıkım kararı aldıklarını söyledi. İBB’nin alana sokmaya çalıştığı iş makinası yollara ve çevredeki ağaçlara zarar verirken iş makinesinin büyüklüğünden kaynaklı olarak çevrede bulunan teller sökülerek ağaçlara zarar verildi.







