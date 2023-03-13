Varank’ın baba acısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında vefat etti. Deprem bölgesinde sanayi tesislerini inceleyen Varank, acı haberi Malatya’da aldı. Bakan Varank hemen uçakla İstanbul’a geçti. Haberi alan kabine üyeleri taziye mesajları paylaştı.