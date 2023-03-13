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Varank’ın baba acısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank (84) bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Varank acı haberi depremden etkilenen Malatya’da sanayi tesislerini incelerken aldı. Baba Varank, bugün Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

04:00 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İlhan Varank, Ali Haydar Varank ve Bakan Mustafa Varank.

İlhan Varank, Ali Haydar Varank ve Bakan Mustafa Varank.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında vefat etti. Deprem bölgesinde sanayi tesislerini inceleyen Varank, acı haberi Malatya’da aldı. Bakan Varank hemen uçakla İstanbul’a geçti. Haberi alan kabine üyeleri taziye mesajları paylaştı.

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1939 yılında Trabzon Of’a bağlı Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bugün Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ali Haydar Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde de oğlu Prof. Dr. İlhan Varank’ı şehit vermişti.



#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
#Ali Haydar Varank
#Cenaze
#İhsan Varank
1 saat önce
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Varank’ın baba acısı
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