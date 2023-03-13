Varank’ın baba acısı

İlhan Varank, Ali Haydar Varank ve Bakan Mustafa Varank.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında vefat etti. Deprem bölgesinde sanayi tesislerini inceleyen Varank, acı haberi Malatya’da aldı. Bakan Varank hemen uçakla İstanbul’a geçti. Haberi alan kabine üyeleri taziye mesajları paylaştı.
DEFİN BUGÜN
1939 yılında Trabzon Of’a bağlı Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bugün Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ali Haydar Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde de oğlu Prof. Dr. İlhan Varank’ı şehit vermişti.