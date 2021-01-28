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ANKARA

Vatandaşa hızlı çözüm: AK Parti'de reform mesaisi

Vatandaşa hızlı çözüm: AK Parti'de reform mesaisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması planlanan hukuk reformu, vatandaşlara birçok alanda hızlı çözüm sağlayacak. Reformla, aile arabulucuğu uygulamasının getirilmesi ve kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkların davasız çözümü için sulh müessesesinin oluşturulması planlanıyor. Haciz işlemlerindeki mağduriyet de giderilecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında hukuk reformunun taslak metni ele alındı.
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında hukuk reformunun taslak metni ele alındı.

AK Parti’de önceki gün gece geç saatlere kadar süren iki ayrı kritik toplantı yapıldı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında hukuk reformunun taslak metni ele alındı. Taslağa son şekline verilmesinin ardından ise reform paketleri Meclis’in gündemine taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu reform çalışmalarına ilişkin, “Bir an önce bitirip, Meclis gündemine getirin” şeklinde talimat verdiği öğrenildi.

Reform güvence verecek
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Reform güvence verecek

AİLE ARABULUCULUĞU

  • Reform kapsamında, taraflar arasında yeni ihtilafların doğması ve her ihtilafın adliyeye taşınmasının önüne geçmek için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha yaygın şekilde uygulanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, aile arabuluculuğu uygulamasının hayata geçirilmesi gündemde. Uygulamayla, çocuğun üstün yararı ile bütün aile fertlerinin hukukunun korunması ve uyuşmazlığın kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

1 MİLYON DOSYA VAR

Kamunun çalışanıyla yaşadığı iş uyuşmazlıklarına arabuluculuk şartı getirilmişti. Bunun dışında kalan kamu arasında ve yine kamuyla vatandaş arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin mahkemesiz çözüm yolu getiriliyor. Buna göre, kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıklarda sulh müessesesine başvuru zorunlu hale getirilecek. Böylece vatandaşın kamuyla olan uyuşmazlıkları da kısa sürede sonuçlanabilecek. Bu kapsamda, yaklaşık 1 milyon dosyanın olduğu ifade ediliyor.

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MAĞDUR EDİLMEYECEK

  • İcra ve İflas Kanunu’nda da bazı düzenlemeler yapılacak. Buna göre, icrada vatandaşların eşyalarının değerinden daha az fiyata satılması nedeniyle oluşan mağduriyetler giderilecek. Buna ilişkin, yeni bir formülün getirilmesi planlanıyor.

Reform ziyareti
GÜNDEM
Reform ziyareti

Hedef katılımcı sistem

  • AK Parti’de bir diğer toplantı ise Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliğe ilişkin gerçekleştirildi. MYK’nın ardından, bazı AK Parti Grup Başkanvekilleri ve hukukçu milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantıda, değişikliğe ilişkin taslak düzenleme ele alındı. Yapılacak değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu ve katılımcı bir sistemin hedeflendiği ifade ediliyor.

2 yılın altındaki cezalara tutuklama

Reform kapsamında üzerinde çalışılan bir diğer konunun da 2 yılın altında hapis cezası gerektiren suçlara ilişkin soruşturmalarda tutuklamama kararı verilememesiyle ilgili oldu. Suçlu olduğu delillerle ortaya konulmasına rağmen şüphelilerin tutuklanmamasının toplumun adalete olan güven duygusunu zedelediği ifade ediliyor. Bununla ilgili olarak da hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda da tutuklama kararı verilmesine ilişkin bir düzenleme getirilebileceği kaydediliyor. Ancak taslak üzerinden yapılacak çalışmaların ardından buna ilişkin net bir kararın verileceği belirtildi.

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