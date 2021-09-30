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İSTANBUL

Vatandaşlar İstanbulkart temin edemiyor

İstanbul'da vatandaşlar, kent içi toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart'ın tedariki konusunda sıkıntılar yaşıyor. İstanbulkart satın almak isteyenler "İstanbulkart satışı yoktur" yazısı ile karşılaşıyor. İstanbulkart başvuru noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.

Haber Merkezi AA
Vatandaşlar İstanbulkart temin edemiyor
İstanbulkart

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM tarafından geliştirilen toplu taşıma kartı İstanbulkart'ı almak isteyen vatandaşlar, son dönemde kartı temin etmekte zorluklarla karşılaşıyor.

"SATIŞ YOKTUR"

Kentin en önemli noktalarından Taksim'de İstanbulkart satan gişelerin birçoğunda kart bulunamazken, otobüs ve metro duraklarındaki biletmatiklerden İstanbulkart satın almak isteyenler ise "İstanbulkart satışı yoktur" yazısı ile karşılaşıyor.

UZUN KUYRUKLAR

Özellikle turistler ve şehir dışından gelenler bilet temininde sorun yaşarken, Taksim Metrosu içerisindeki Beyaz Masa İletişim Noktası önünde İstanbulkart alamayanlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

SAATLER SÜRÜYOR

Yenibosna'da İBB'ye ait İstanbulkart başvuru noktasında da çoğunluğu öğrenci birçok kişi, kartlarını yeniletmek için uzun süre sıra beklemek zorunda kalıyor. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar bir saatten fazla süredir sırada beklediklerini anlatırken, bazıları da yetkililerin buradaki personel sayısını artırması gerektiğini belirtti.

İstanbul'da toplu taşımada
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İstanbul'da toplu taşımada "İstanbulkart" krizi yaşanıyor
İstanbul'da toplu ulaşım için kullanılan İstanbulkart sıkıntısı yaşanıyor. İstanbulkart satan gişeler önünde bir süredir uzun kuyruklar oluşuyor. Biletmatiklerde ise 'İstanbulkart yoktur' yazısı ile karşılaşılıyor.

Kart sıkıntısı nedeniyle İBB yeni kart ihalesi açtı. İBB iştiraki BELBİM AŞ.'nin düzenlediği ihale 1 Kasım'da yapılacak. İhaleyle 1,5 milyon İstanbulkart alımı yapılacak.


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