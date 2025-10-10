Vekiller yurda döndü

Gazze filosunda İsrail tarafından alıkonulup deport edilen milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan dün akşam Azerbaycan üzerinden İstanbul’a geldi. Ketziot’ta tutulan 18 Türk vatandaşı ise bugün Türkiye’ye getirilecek.
Özgürlük Filosu’nda alıkonulan Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca dün Türkiye'ye geldi. Milletvekilleri, Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra önceki gece Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirilmişlerdi. Rızaları dışında yürütülen deport işlemi esnasında varış noktası ve kalkış saatleri 3 kez değiştirilen vekiller dün saat 12.30'da Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye yollandı. 3 vekil daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla 22.20'de İstanbul Havalimanı'na indi. Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. İsrail’in Ketziot Hapishanesi'nde tuttuğu 18 Türk vatandaşı da bugün özel bir seferiyle Türkiye'ye getirilecek
AVUKATLARLA GÖRÜŞEMEDİLER
Ketziot Cezaevi’ndeki aktivistlerin mahkemeleri dün görülmeye başlandı. Birçok aktivist avukatlarıyla görüştürülmedi. Aktivistlerin hukuki danışmanlığını üstlenen hak örgütü Adalah, 145 filo yolcusundan ancak 100’ü ile görüşebildikleri bilgisini verdi. Aktivistlerin fiziki istismar, aşağılama ve insanlık dışı muameleye maruz tutulduğu öğrenildi. İsrail askerlerinin tekme-tokat saldırıp başları eğik ve elleri arkadan bağlı halde saatlerce diz üstü beklettiği aktivistlere zorla İsrail'e sevgi ifadeleri söyletmeye çalıştığı kaydedildi.