Vekiller yurda döndü

Özgürlük Filosu’nda alıkonulan Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca dün Türkiye'ye geldi. Milletvekilleri, Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra önceki gece Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirilmişlerdi. Rızaları dışında yürütülen deport işlemi esnasında varış noktası ve kalkış saatleri 3 kez değiştirilen vekiller dün saat 12.30'da Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye yollandı. 3 vekil daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla 22.20'de İstanbul Havalimanı'na indi. Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. İsrail’in Ketziot Hapishanesi'nde tuttuğu 18 Türk vatandaşı da bugün özel bir seferiyle Türkiye'ye getirilecek