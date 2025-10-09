Yeni Şafak
tvnet
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü

AA
Özgürlük Filosu Koalisyonu
Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan Özgürlük Filosunda yer alan 3 Türk milletvekili, Ben Gurion Havalimanı'ndan öğlen saatlerinde Başkent Bakü'ye gitti. Bakü'den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na inen milletvekilleri, siyasiler ve aileleri tarafından karşılandı.


İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi.

Milletvekilleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulanan Ben Gurion Havalimanı'ndan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla öğlen saatlerinde Başkent Bakü'ye gitti.

Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla 22.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



