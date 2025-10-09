İşgalci İsrail Batı Şeria'da baskın düzenleyip bazı Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde kuzeydeki Tubas kentinden çekildikten kısa bir süre sonra Tamun beldesi ile Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Askerler, evlerde arama yaptı ve bazı Filistinlileri, el koyduğu bir evde sorguladı.