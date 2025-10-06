İsrail, Yahudilerin bayramı nedeniyle El Halil'de sokağa çıkma yasağı ilan etti: Camiler kapatıldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin merkezindeki bazı Filistin mahallelerinde Yahudilerin "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) öncesi sokağa çıkma yasağı ilan etti. El-Halil kentindeki İbrahim Cami sorumlusu Mutez Ebu İsnine ise yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Çardaklar Bayramı dolayısıyla camiyi çarşamba ve perşembe günleri tamamen kapatma kararı aldığını" belirtti.
İsrailli fanatik gruplar, geçen günler boyunca Sukot Bayramı bahanesiyle Aksa'ya da kapsamlı baskınlar düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.
SUKOT BAYRAMI
Yahudilerin üç büyük bayramının sonuncusu olan Sukot Bayramı, bu yıl 6 Ekim'de başlıyor ve bir hafta sürüyor.
Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, "çardaklar" anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.