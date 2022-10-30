Gündem Veli Ağbaba CHPnin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
POLİTİKA

Veli Ağbaba CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Veli Ağbaba CHPnin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Veli Ağbaba

Partisinin Trabzon İl Başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Veli Ağbaba gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ağbaba, "6'lı masada Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir tartışma var. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti:

"6'lı masada bir adaylık tartışması yok. Hayır, o gündeme gelmedi. 6'lı masa Türkiye'yi bu kötü yönetimden nasıl kurtarır onu konuşuyor, parlamenter demokrasiye nasıl geçer onu konuşuyor. Türkiye'nin koşullarını hep beraber görüyoruz. Türkiye'nin yaşamış olduğu hem ekonomik kriz hem siyasi kriz hem ahlaki krizi hep beraber görüyoruz. Ülkenin hem ekonomik olarak durumu kötü, hem siyaseten kötü hem de ahlak olarak, sosyal olarak kötü. Bir taraftan mülteci krizi var, kaç yıl daha bizi yorar onu bilmiyoruz, diğer taraftan müthiş bir çöküntü var."

"BİZ İLK TURDA SEÇİMİ ALACAĞIMIZA INANIYORUZ"

Ağbaba, "Dolayısıyla 6'lı masa bir aday çıkararak seçimlerde Türkiye'yi yönetmeye adaydır ve yönetecektir. Kemal Kılıçdaroğlu hem 6'lı masanın kurulmasında hem bugün hep birlikte geleceğe umutla bakmamız konusunda emeği olan biridir. Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Biz ilk turda seçimi alacağımıza inanıyoruz, aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa daha rahat alacağımızı görüyoruz, inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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