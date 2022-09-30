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POLİTİKA

Acı haberi Sözcü Çelik duyurdu: Eski Milletvekili Veli Andaç Durak yaşamını yitirdi

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Veli Andaç Durak kimdir?
Veli Andaç Durak

19 ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak da görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

AK PARTİ'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaşarak, "19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.

VELİ ANDAÇ DURAK KİMDİR?

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü, 19. 20. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aytaç Durak’ın kardeşidir.

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