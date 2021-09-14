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İSTANBUL

Velilerin pankartlı isyanı: Okulumuzun yapımını geciktiren Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür bekliyoruz

Silivri'de 2 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından riskli görülerek eğitim ve öğretime son verilen Avcılar'daki Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu binasının yeniden yapılabilmesi için gereken ruhsat belediyeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmadı. Durumu protesto eden veliler, okul bahçesine ve mahalledeki çeşitli yerlere "Okulumuzun yapımını 2 yıldır geciktiren Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür bekliyoruz" yazılı pankartlar astı.

Haber Merkezi DHA
Velilerin pankartlı isyanı: Okulumuzun yapımını geciktiren Avcılar Belediyesi ve İBBden özür bekliyoruz
Depremde hasar gören okulların yeniden yapılması için İBB ve Avcılar Belediyesi arasında yaşanan ruhsat anlaşmazlığına tepki gösteren veliler durumu okul bahçesi ve çevresine astıkları pankartlarla isyan ettiler.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki İskeçe Caddesi üzerinde o dönem İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bina, 1995-96 eğitim öğretim yılında Alsancak İlköğretim Okulu olarak eğitim açıldı. Bina ve bahçesi daha sonra ikiye ayrılarak ilkokulun yanı sıra Alsancak Ortaokulu olarak da hizmet verdi.

SİLİVRİ DEPREMİNDE BİNA ETKİLENDİ

17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören binada güçlendirme çalışması yapıldı. İki okul, 2005-2006 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yeniden aynı binada eğitim verdi. Okul binası, 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenirken yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verildi.

2 yıl önce, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencilerinin 800 öğrencili Ömer Seyfettin Ortaokulu'na, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlendirilerek okullarda ikili eğitime geçmeleri kararlaştırıldı.

PANKARTLI PROTESTO

Okul arsasının Avcılar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hangisine ait olduğu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bir adım atılamadı. İki kurum da okulun bulunduğu alanın kendilerinde olmadığını savunurken, bu konuda geçmişte açılan dava henüz sonuçlanamadı. İstanbul Valiliği yeni inşaat için okulun hangi kuruma ait olduğunun belirsiz olması ve gerekli izin alınamaması nedeniyle adım atamadı.

Yeni eğitim-öğretim yılından birkaç gün önce veliler okul önünde toplanarak basın açıklaması ile seslerini duyurmaya çalıştı. Bu konudaki haberlerin ardından henüz bir sonuç alınamazken, Gümüşpala Mahallesi Sakinleri imzası ile Alsancak İlkokulu bahçesi ile Kuruçeşme Altgeçidi'ne "Okulumuzun yapımını 2 yıldır geciktiren Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür bekliyoruz" yazılı pankartlar asıldı.

Sık sık telefonla ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Avcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradıklarını belirten veliler, 'Gizli kahramanımız' olarak nitelendirdikleri pankartı asan kişiye teşekkür etti. Velilerden Fatma Demir Kılıç, çocuklarının evlerinin yanındaki okul yerine uzakta, yaşça büyük öğrencilerin kullandığı binalarda eğitim görmek zorunda kaldığını belirtirken, "Ruhsat olayı çözülürse okulumuzun her şeyi hazır. Milli Eğitim ruhsatın onaylanması halinde projenin hazır olduğunu belirtiyor. Bir an önce prosedürün tamamlanmasını istiyoruz. Şu pankartı kim astıysa Allah razı olsun. Bizim gizli kahramanımız. Duygularımızı güzel ifade etmiş" dedi.

Velilerden Nilay Uçan da, oğlunun Alsancak İlkokulu'nun kapanması üzerine Gümüşpala Lisesi binasına gittiğini belirtirken "14.00 gibi derse giriyorlar, eve gelmeleri 20.00-20.30'u buluyor. İki belediyenin anlaşmama durumu varmış. İmzaya kaldığı söyleniyor. Biz okulumuzu istiyoruz." diye konuştu.

Nuray Durdu da servis ücretlerinin yüksek olduğunu, evlerinin yanındaki okul yerine çocuğunu uzaktaki başka bir okula göndermek zorunda kaldıklarını kaydederek, "Her türlü mağduruz. Bu yazıyı yazan her kimse teşekkür ediyoruz. İki belediyenin sorumluluğu yoksa yanımızda olsunlar başka bir şey demiyoruz." dedi.

Veli Nuray Mürsel de, uzak okula çocuklarını göndermekten kurtulmak istediklerini ekledi.

Beş yıldır maaşlarını alamayan Avcılar Belediyesi memurları ve işçileri eylemlerine devam ediyor
HAYAT
Beş yıldır maaşlarını alamayan Avcılar Belediyesi memurları ve işçileri eylemlerine devam ediyor

Milyonlarca lira harcandı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehitlik arazisi üzerine yapılan lojmana yerleşti
FOTOĞRAF 5
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Rumeli Hisarı’nda bulunan Şehitlik Mezarlığı ve Nafi Baba Tekkesi arazisi içerisine milyonlarca lira harcayarak lojman yaptırmış, ve bu lojman kamuoyunda tepki uyandırmıştı.
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Tartışmalı lojmanın başkanlık konutu olarak kullanılmaya başlandığı iddia edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ağustos ayının sonlarında Rumeli Hisarı’ndaki lojmana taşındığı öğrenildi. Boğaza nazır lojman, drone ile havadan da görüntülendi.
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“Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor” <br><br> İBB lojmanlarının şehitlik bölgesinde yapılmaması gerektiğini ifade eden Gazeteci yazar Tolga Saçıkara, “Vakfa ait olan bu yer 1980 yılında İBB’ye geçiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son dönemlerde İBB’ye ait olan bir vakıfta olan lojmanı kendisi kullanmaya başlamış. Bunu gazeteci ve tarihçiler olarak doğru görmüyoruz...
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Çünkü burası şehitliğe ait bir yer, hemen yan tarafında Nafi Baba şehitliği var. Kendisine farklı bir yerde lojman yapabilir mesela Süleymaniye olabilir. Bu yer İstanbul’da şehremineler genellikle ikametinin olduğu bölgedir. Bunu daha önceki belediye başkanları yapmadı. Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor. İstanbul kültürü olan bir belediye başkanının bunlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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İmamoğlu tartışmalara konu olan lojmanla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, İBB’nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar ifadelerini kullanmıştı.
Milyonlarca lira harcandı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehitlik arazisi üzerine yapılan lojmana yerleşti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Rumeli Hisarı'nda şehitlik arazisi üzerine yapılan lojmana yerleştiği iddia edildi. Gazeteci yazar Tolga Saçıkara, "Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor. İstanbul kültürü olan bir belediye başkanının bunlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


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