Venezuela petrolünü ABD için özelleştirmeyi teklif etmişti: Nobel Barış Ödülü sahibi Machado Maduro'nun yerine mi geçecek?

Nobel Barış Ödülü sahibi ve Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle iktidara gelmesi halinde Venezuela’da kapsamlı bir özelleştirme süreci başlatacağını dile getirdi. Muhalif lider, “Trump beni iktidara taşırsa Venezuela’da büyük bir özelleştirme başlatacağım. Petrol, gaz, altın ve altyapı dahil yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık tüm ulusal varlıkları özel sektöre açacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar, Venezuela’nın zengin doğal kaynaklarının geleceğine ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

Oslo’da ilk açık görünüm

Nobel ödüllü muhalif lider, yaklaşık 16 ay süren saklanma döneminin ardından seyahat yasağını aşarak, Nobel Barış Ödülü töreninin düzenlendiği Norveç’in başkenti Oslo’ya gitti.

Machado, Oslo’da destekçileriyle bir araya gelirken, törende ödülünü kendisi yerine kızı Ana Corina Sosa Machado aldı.

Oslo’daki temasları sırasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yönetimine sert eleştiriler yönelten Machado, “Bu rejimi sıradan bir diktatörlük olarak değil, bir suç yapısı olarak ele almamız gerekiyor” dedi. Maduro hükümetini uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerini finanse etmekle suçlayan muhalif lider, uluslararası topluma çağrıda bulunarak Venezuela’nın bu “suç kaynaklarının finansmanını kesmesine” yardımcı olunmasını istedi.

Nobel'i Trump'a ithaf etmişti

Machado ödülü kazanmasının ardından ABD merkezli X sosyal medya platformunda açıklama yapan Machado, ödülün, Venezuelalıların mücadelesini onurlandırdığını belirtti. Trump'a ve ABD halkına, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde başlıca müttefikleri olarak güvendiklerini vurgulayan Machado, "Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Trump'a ithaf ediyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela petrolünü ABD için özelleştirmeyi teklif etmişti

Machado, kendisinin ve ekibinin Venezuela’da bir hükümet kurmaya hazır olduğunu belirterek, Maduro yönetimiyle barışçıl bir geçiş süreci için masaya oturmayı teklif ettiklerini ancak bu teklifin reddedildiğini söyledi. Machado ülkesinin petrol rezervleri için "Suudi Arabistan'ı unutun, yani bizim onlardan daha fazla petrolümüz var, yani sonsuz olasılıklarımız var. Tüm endüstrimizi ABD için özelleştireceğiz. Amerikan şirketleri büyük kazanç sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Machado'nun siyasi mücadelenin arka planı

1967 yılında Venezuela’da doğan Maria Corina Machado, 2002 yılında siyasete girdi. Nicolás Maduro yönetimine karşı mücadelesiyle tanınan Machado, muhalefetin lider figürlerinden biri haline geldi. İlk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olan Machado, muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetti.

2023 yılında muhalefet ön seçimlerini kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçimi’nde muhalefetin adayı olan Machado, hakkında verilen yargı kararı nedeniyle kamu görevinden men edilince adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Seçimlerin ardından muhalefetin Maduro’ya karşı zafer ilan etmesiyle birlikte ülkede başlayan protestoların sembol isimlerinden biri oldu.

Artan tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024’te kamuoyundan çekilen Machado, Wall Street Journal’a yazdığı mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklandığını açıklamıştı. Bu yılın ocak ayında ilk kez yeniden kamuoyunun karşısına çıktığında, tutuklanmasına yönelik başarısız bir girişim yaşandığı ve aracına ateş açıldığı bildirildi.

Maduro hükümeti, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Machado’nun Oslo’ya gitmesi halinde “kaçak” ilan edileceğini duyurmuştu. Tüm bu gelişmeler, Machado’nun Venezuela siyasetindeki rolünü ve ABD’nin olası desteğiyle ülkenin geleceğinde üstlenebileceği pozisyonu yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdı.









ABD'li siyasetçiden Venezuela itirafı: Amerikan petrol şirketleri adeta bayram edecek

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Maria Elvira Salazar, Fox Business’ta yaptığı canlı bağlantıda ABD'nin Venezuela'ya başlattığı askeri saldırının Amerikalılar için neden önemli olduğunu anlattı. Salazar, "Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için adeta bir bayram alanı olacaktır." açıklamasında bulunarak ABD'nin Venezuela topraklarında petrol kaynaklarını ele geçirmek istediğini adeta itiraf etti.







