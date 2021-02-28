Vergi borcu yapılandırmasında son gün kuyruğu

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında 1 Mart’ın son gün olması nedeniyle hafta sonu vergi dairelerinin açık olmasına karar verilmişti.

Ödemelerini son günlere bırakan vatandaşlar, vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bahçelievler ve İkitelli Vergi Daireleri’ne gelen vatandaşlar, mesai bitimine saatler kala yoğunluğa neden oldu.

"Devletimiz sağ olsun"

Sırada beklediği sırada vatandaşlık görevini yaptığını söyleyen vatandaş, “Sağ olsun devletimiz bize böyle bir indirim yaptı. Vergi barışından yararlandık. Sıramızı bekliyoruz her vatandaş gibi. Ödememizi yapacağız” diye konuştu.

HAYAT Vergi borcunu son günlere bırakan vatandaş: Sıkıntı bizde, devlete ödemek zor mu geliyor?