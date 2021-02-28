Gündem Vergi borcu yapılandırmasında son gün kuyruğu
İSTANBUL

Vergi borcu yapılandırmasında son gün kuyruğu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yer alan Vergi Dairesi'ne giden vatandaşlar, borç ödeme ve yapılandırmanın son gününde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da vergi borcu yapılandırmasının son saatlerinde uzun kuyruklar oluştu.
İstanbul'da vergi borcu yapılandırmasının son saatlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında 1 Mart’ın son gün olması nedeniyle hafta sonu vergi dairelerinin açık olmasına karar verilmişti.

Ödemelerini son günlere bırakan vatandaşlar, vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bahçelievler ve İkitelli Vergi Daireleri’ne gelen vatandaşlar, mesai bitimine saatler kala yoğunluğa neden oldu.

"Devletimiz sağ olsun"

Sırada beklediği sırada vatandaşlık görevini yaptığını söyleyen vatandaş, “Sağ olsun devletimiz bize böyle bir indirim yaptı. Vergi barışından yararlandık. Sıramızı bekliyoruz her vatandaş gibi. Ödememizi yapacağız” diye konuştu.

Vergi borcunu son günlere bırakan vatandaş: Sıkıntı bizde, devlete ödemek zor mu geliyor?
HAYAT
Vergi borcunu son günlere bırakan vatandaş: Sıkıntı bizde, devlete ödemek zor mu geliyor?

İçişlerinden yeni genelge: Vergi daireleri hafta sonu açık olacak
GÜNDEM
İçişlerinden yeni genelge: Vergi daireleri hafta sonu açık olacak
Abone Ol Google News
Pelkas F.Bahçeyi zirvede tuttu

Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

​Fenerbahçe, yıldız futbolcusunun golüyle sahadan galip ayrıldı.
Diyarbakırlı astronomunuzay tutkusu

Diyarbakırlı astronomun
uzay tutkusu

Ayla ilgili çalışmalarından dolayı NASA teşekkür mektubu göndermişti.
Yer yerinden oynayacak

'Yer yerinden oynayacak'

Melih Gökçek, Sancar'ın CHP'den istifasına ilişkin merak uyandıran bir iddiada bulundu.

​Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin hakemine yüklendi.

'Biden kalkanı' devrede

'Biden kalkanı' devrede

​Beyaz Saray, 'Selman'a Kaşıkçı cinayetinden yaptırım uygulanmamalı' dedi.

Mehmetçik teröristlerin ininde

Mehmetçik teröristlerin ininde

​Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'lılara ait sığınaklar imha edildi.

Vaka sayısında sevindiren gelişme

Vaka sayısında sevindiren gelişme

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin bilançosunu açıkladı.

Sisi aradı ortadan kayboldu

Sisi aradı ortadan kayboldu

​İstanbul'dan Kahire'ye dönen gazeteci El-Cemel sırra kadem bastı.

​CHP'li vekil Sancar partiden ayrıldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.