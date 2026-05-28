Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Yağmurla birlikte gelen beş araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var

Yağmurla birlikte gelen beş araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var

20:4328/05/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Kayganlaşan yol zincirleme kazaya neden oldu.
Kayganlaşan yol zincirleme kazaya neden oldu.

Kastamonu’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobil, 2 cip ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu’da 2 otomobil, 2 cip ve 1 minibüsün yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Doğu Çevreyolu Taşköprü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, 2 cip ve 1 minibüsün yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda duramayarak çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan E.M.M. (27), N.Ç. (47), İ.Ç. (21) Ü.Ö. (33), H.K.Ö. (6) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kastamonu
#Kaza
#Yağmur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşrik tekbirlerini unutan ne yapmalı? Teşrik tekbiri kaçırılırsa ne olur, kazası var mı, nasıl yapılır?