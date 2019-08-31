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Yakarak öldürdü tahliyesini istedi

Bursa’da, tartıştığı kız arkadaşı Şengül Vatansever’i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldürmekle suçlanan Ümit Varol (31) duruşmada tahliyesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Varol
Ümit Varol

Sanık Varol, “Amacım, benzini üzerime döküp kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık. Kesinlikle amacım onu öldürmek değildi. Tahliyemi istiyorum” dedi.

79 KEZ ARADI VE MESAJ ATTI

Şengül Vatansever
  • İncelenen telefon kayıtlarında Ümit Varol’un olay günü Şengül Vatansever’e 70 kez mesaj attığı, 79 kez de aradığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Olay, geçen yıl Eylül ayında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Kütahya Domaniç’ten Bursa’ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever’i, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra yola attı. Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Şengül Vatansever ve olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol, hastaneye kaldırıldı. Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

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