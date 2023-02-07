|
Gündem

Yakup Taş’tan haber yok: Milletvekili enkaz altında

Vatandaşlar gibi bazı siyasiler de enkaz altında kaldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında. Taş’ın danışmanı Çetin Sayıcı, AK Partili Taş’ın depreme Adıyaman merkezde 9 katlı aile apartmanında yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söyledi. Kendisiyle en son cuma günü görüştüğünü belirten Sayıcı, milletvekilinden bir daha haber alamadığını anlattı.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
04:00 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Partili Taş Adıyaman’da bu binanın altında kaldı.

AK Partili Taş Adıyaman’da bu binanın altında kaldı.

Vatandaşlar gibi bazı siyasiler de enkaz altında kaldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında. Taş’ın danışmanı Çetin Sayıcı, AK Partili Taş’ın depreme Adıyaman merkezde 9 katlı aile apartmanında yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söyledi. Kendisiyle en son cuma günü görüştüğünü belirten Sayıcı, milletvekilinden bir daha haber alamadığını anlattı.

Yakup Taş

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’teki Danışma Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kendisi veya yakınları enkaz altında kalan milletvekilleri bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Şentop, yakınlarıyla ilgili irtibat halinde oldukları milletvekillerinin bulunduğunu, süreci takip ettiklerini söyledi. Şentop, “Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş Bey ile ilgili olarak bulundukları binanın çöktüğüne dair bilgi var. Buraya gelmeden önce yine bilgi aldım, henüz kendisine ulaşılmış değil” dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın Hatay’daki abisi, ablası ve onların eşleri ile çocukları da göçük altında kaldı. Yayman, “Türkiye’ye çağrımız dua etsinler bize. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler” çağrısında bulundu. CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir’in yakınlarının Hatay’da, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yakınlarının da Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında olduğu öğrenildi. İYİ Parti Gaziantep Nurdağı İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti.


#Kahramanmaraş
#Yakup Taş
#Deprem
#Adıyaman
#Enkaz
39 dakika önce
default-profile-img
Yakup Taş’tan haber yok: Milletvekili enkaz altında
Camiler, okullar, yurtlar depremzedelere açık
ASYA ilk görevine çıktı
Gıda sevkiyatında sorun yok
EPDK akaryakıta erişimi kolaylaştırdı
İş dünyası bölgeye koştu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.