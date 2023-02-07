Yakup Taş’tan haber yok: Milletvekili enkaz altında

Vatandaşlar gibi bazı siyasiler de enkaz altında kaldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında. Taş’ın danışmanı Çetin Sayıcı, AK Partili Taş’ın depreme Adıyaman merkezde 9 katlı aile apartmanında yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söyledi. Kendisiyle en son cuma günü görüştüğünü belirten Sayıcı, milletvekilinden bir daha haber alamadığını anlattı.

Yakup Taş

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’teki Danışma Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kendisi veya yakınları enkaz altında kalan milletvekilleri bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Şentop, yakınlarıyla ilgili irtibat halinde oldukları milletvekillerinin bulunduğunu, süreci takip ettiklerini söyledi. Şentop, “Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş Bey ile ilgili olarak bulundukları binanın çöktüğüne dair bilgi var. Buraya gelmeden önce yine bilgi aldım, henüz kendisine ulaşılmış değil” dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın Hatay’daki abisi, ablası ve onların eşleri ile çocukları da göçük altında kaldı. Yayman, “Türkiye’ye çağrımız dua etsinler bize. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler” çağrısında bulundu. CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir’in yakınlarının Hatay’da, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yakınlarının da Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında olduğu öğrenildi. İYİ Parti Gaziantep Nurdağı İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti.



