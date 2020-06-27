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Gündem Yalan Dünya Mağarasının 5 milyon yıllık duvarlara bunlar yapılır mı Ahır olarak kullanan da var aşkını kazıyan da
ANTALYA

Yalan Dünya Mağarası'nın 5 milyon yıllık duvarlara bunlar yapılır mı: Ahır olarak kullanan da var aşkını kazıyan da

Antalya'da bulunan ve 6 yarasa türüne ev sahipliği yapan Yalan Dünya Mağarası, 5 milyon yıllık geçmişe sahip. Yöre halkı tarafından bir dönem ahır olarak da kullanılan mağara, her yıl 30 bin ziyaretçi ağırlıyor. Mağaranın duvarlarına ne yazık ki içler acısı. Duvarlara kazınan ve boyalarla yazılan Türkçe isimler ile kalp şekilleri dikkati çekti.

Haber Merkezi DHA
Mağara duvarı kazınarak yazılan isimler.
Mağara duvarı kazınarak yazılan isimler.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan ve 5 milyon yıllık olan Yalan Dünya Mağarası, yaz-kış hava sıcaklığının 28 derece, nem oranının ise yüzde 70'lerde olmasıyla dikkati çekiyor. Yöre halkının astım hastalığını tedavi ettiğine inandığı ve bir dönem vatandaşlar tarafından küçükbaş hayvanlar için ahır olarak kullanılan mağara, 6 yarasa türüne de ev sahipliği yapıyor.

Tarihi belli olmayan bir dönemde çoban ve köy ağasının kızının birbirine aşık olması ve çobanla kızın aşkına ailelerin izin vermemesi nedeniyle mağaraya saklanan çiftten çobanın üzerine mağaranın bir kısmının yıkılmasıyla, mağaranın adının 'Yalan Dünya Mağarası' olarak kaldığı anlatılıyor.

Duvarlara aşkını kazıyanlar da var.

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Aşklarını kazımışlar

Beyrebucak Mahallesi'nde, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yalan Dünya Mağarası, dikit, sarkıt ve sütunlardan oluşuyor. Mağara 4 kilometre uzunluğa sahip. 2010 yılında Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliği tarafından 450 metresi düzenlenip ışıklandırıldı. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken mağara, yaz- kış ziyarete açık.

Mağarayı her yıl ortalama 30 bin kişi ziyaret ediyor. Mağara nemli olmasına rağmen yüksek tavan ve geniş salonları ile ziyaretçilerine keyifli zaman geçirme imkanı sunuyor.

Salonlar arasında dar ve eğilerek geçilmesi gereken koridorlar bulunurken, mağaranın milyon yıllık duvarlarını tahrip eden yazıların bulunduğu dikkati çekti. Tamamının Türkçe isimlerden oluştuğu görülürken, mağaranın bir duvarında, insanın tırmanmasının mümkün olmayacağı 5-6 metrelik yüksekliğe '4-4-1966 Şeref Kongo' yazılması dikkati çekti. Mağaranın diğer duvarlarında ise 'Selim, Can, Ayşe,' gibi isimlerin ve kalp şekillerinin kazındığı görüldü.

Mağara 4 kilometre uzunluğunda

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Bir süre ahır olarak kullanıldı

Yalan Dünya Mağarası işletmecisi Mehmet Uncuoğlu, her yıl ziyaretçilerden büyük ilgi gördüklerini ve mağaranın tek girişi olduğunu söyledi. 4 kilometre uzunluğunda olduğunu da anlatan Uncuoğlu, vatandaşların mağarayı çok tanımadığını ve işletme olarak tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini söyledi. İşletme olarak devralmadan önce mağaranın çok tahrip edildiğini ve bir süre ahır olarak kullanıldığını da anlatan Uncuoğlu, “Mağara duvarlarının kazınması isim yazılması çok kızdığımız ve kınadığımız bir durum. Bizim işletmemiz öncesinde mağaranın içinde yazılar yazılıp ateşler yakılmış. Duvarlar isliydi. Biz işletme olarak devralıp düzenledik ve bu türden olumsuzlukların önüne geçtik" dedi.

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