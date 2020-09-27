​Yalan ve algıya izin vermeyiz

İletişim Başkanlığı görevinden bu yana ilk kez bir televizyon programına çıkan Fahrettin Altun, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Altun, İletişim Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan bir kurum olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır" dedi. "İletişim Başkanlığı, stratejik iletişimin kurumsal hale gelmesinin somutlaşmış hali" diyen Altun, "Türkiye'ye karşı birtakım mahfillerden kaynaklanan olumsuz tezlere, dezenformasyon çabalarına, kara propaganda girişimlerine de karşı mücadele etmek önemli fonksiyonumuz" şeklinde konuştu.

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MÜCADELEMİZ HALK ADINA

Altun, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin soru üzerine, kara propagandayla mücadelenin faaliyet alanlarında olduğunu söyledi. Altun, şöyle devam etti:

Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi tam da bu fonksiyonu icra etmek üzere uluslararası alanda Türkiye'ye karşı yürütülen bu kara propaganda savaşına karşı faaliyet yürütmek üzere konumlandırılmıştır. Bu kara propaganda faaliyetlerini yürütenlerin işbirlikçilerinin net olarak teşhis edilmesi ve işbirlikçileriyle devlet adına, halk adına mücadele edilmesi için kurulmuş bir yapıdır. Cumhurbaşkanımız böyle bir yapıyı kurarken, tam anlamıyla bu yürütülen enformasyon savaşına, kara propagandayla mücadele savaşına daha etkin bir yapılanma kavuşturmak için bu adımı atmıştır.

YIPRATMA KAMPANYASI

Devletin çıkarlarını halk ve millet adına savunmak için böyle bir girişimde bulunulduğunu belirten Altun, kuruma ve kendisine yönelik eleştirilerle ilgili, "Bunu bir yıpratma kampanyası olarak değerlendiriyorum. Bu kampanyaya karşı da hiç bir şekilde bugüne kadar da prim vermediğimizi düşünüyorum" dedi.