​Yalçıner’e veda

Böbrek yetmezliği nedeniyle Muğla’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Yılmaz Yalçıner son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, kardeşi Ömer Yalçıner’in yanısıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Yalçıner’in arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Yılmaz Yalçıner

YALÇINER HAYATINDA ÖRNEKTİ

Cenaze namazının ardından konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yılmaz Yalçıner’in örnek aldığı şahsiyetler arasında olduğunu belirterek, “Hepimiz Allah’tan geldik, yine O’na döneceğiz. Bugün de Yılmaz ağabey Rahmet-i Rahman’a yolculuğa çıktı.

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Gazeteci Yılmaz Yalçıner son yolculuğuna uğurlandı.

Rabb’im bu ebedi yolculuğunda rahmetiyle muamele eylesin. Davası için çile çeken, bedel ödemeyi her zaman göze alan bundan çekinmeyen bir ağabeyimizdi. Yazısıyla, eylemiyle, tutumuyla, duruşuyla hayatında örnekti” dedi.

Cenaze namazının ardından, Yalçıner’in cenazesi Nakkaştepe Mezarlığı’na defnedildi.

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