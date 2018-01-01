Yalnız kurtlara yılbaşı baskını

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’ndan önceki gece yarısı gelen istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, DEAŞ’ın 4 uyuyan hücresini bastı. Yılbaşı gecesi için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 20 kişi yakalandı. DEAŞ'lıların biribiri ile bağlantılı olduğu fakat yalnız kurt eylemi için İstanbul’da ayrı hücrelerde barındığı ortaya çıktı.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik son 4 aydır yapılan operasyonlar ile örgüte büyük darbe vuran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece çok kritik bir baskın daha yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı’ndan gece yarısı gelen istihbarat üzerine çalışma başlatan İstanbul Polisi, DEAŞ’lıların saklandıkları hücreleri belirlemeye başladı. 3 ilçede 4 adres tespit eden polis, tüm adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel Hareket Polislerinin de destek verdiği operasyonda 5 terörist sağ olarak ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 teröristin kontrolünde olduğu değerlendirilen 15 yabancıda gözaltına alındı.

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SURİYE’DE EĞİTİM ALMIŞLAR

Yakalanan DEAŞ’lı teröristler hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Suriye’de örgüt saflarında çatıştıkları belirlenen teröristlerin, Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edildi. İstanbul’a ise ayrı ayrı zamanlarda geldikleri ve dikkat çekmemek için toplu olarak kalmadıkları anlaşıldı. Suriye’de silah ve bomba eğitimi aldığı öğrenilen teröristlerin, eylem yapmak üzere Türkiye’ye gönderildiği istihbarat bilgileriyle ortaya çıkarıldı. Teröristler ile bağlantılı olarak gözaltına alınan 15 yabancının ise tüm bağlantıları araştırılıyor.

4 AYLIK BİLANÇO ARTTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün DEAŞ operasyonlarının son 4 aylık bilançosu da ortaya çıkmıştı. Buna göre, Eylül ayında düzenlenen 5 operasyonda 176’sı yabancı 187 şüpheli, Ekim ayında 2 operasyonda 33’ü yabancı 40 şüpheli, Kasım ayında 4 operasyonda 223’ü yabancı 248 şüpheli ve Aralık ayında 259’i yabancı 260 şüpheli gözaltına alındı. 21 operasyonda toplam 691’i yabancı 735 DEAŞ’lı yakalandı.