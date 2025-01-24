Yan yana toprağa verildiler

Bolu’daki otel yangınında can verenler son yolculuklarına uğurlanıyor.
Dün de birçok şehirde cenaze törenleri düzenlendi. Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi Ferda Apak, Süleyman ve Seden Nurgül Dayı (48) çifti ile kızları Ela ve Buse, Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin, Burcu Filiz-Kıvanç Güngör çifti ile çocukları Pelin ve Kerem İstanbul'da; Kürşat-Nergiz Yıldız çifti, Alp Mercan, Mehmet Cem-Ayşemin Elif Doğan çifti ile kızları Ayşe Maya ise Ankara’da toprağa verildi. Müge Suyolcu ve kızı Pera İzmir’de, Erhan-Yasemen Boncuk Tüzgiray çifti ile çocukları Defne (11) ve Demir (8) Bursa'da, Grand Kartal Otel’in aşçısı Esra Nazik Konya’da, Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya ise Manisa’da defnedildi.
TABUTLARI GELDİ
Yangında ailecek can verenlerin yan yana dizilen tabutları, yürekleri dağladı. Mert-Duygu Doğan çifti ve kızları Doğa (9) ile Mavi (7) Adana’da toprağa verildi. Doğan ailesinin cenazeleri merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı'na getirildi. Ailenin yakınları tabutlara sarılıp gözyaşı döktü. İstanbul’da yaşayan ailenin, yarıyıl tatili için Bolu'ya kayağa gittikleri, bugün ise akrabalarını ziyaret için Adana'ya gelmeyi planladıkları öğrenildi. Ziyaret için gelecekleri Adana’ya tabutları gelen ailenin yakınları yasa boğuldu. Cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.
Karne ödülü için gittiler
Diş Hekimi Erhan Tüzgiray, eşi Yasemen, çocukları Defne ve Demir, Bursa'da toprağa verildi. Tüzgiray çiftinin, karne ödülü için yangından 3 gün önce Bolu'ya gittikleri öğrenildi.