Yan yana toprağa verildiler

Dün de birçok şehirde cenaze törenleri düzenlendi. Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi Ferda Apak, Süleyman ve Seden Nurgül Dayı (48) çifti ile kızları Ela ve Buse, Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin, Burcu Filiz-Kıvanç Güngör çifti ile çocukları Pelin ve Kerem İstanbul'da; Kürşat-Nergiz Yıldız çifti, Alp Mercan, Mehmet Cem-Ayşemin Elif Doğan çifti ile kızları Ayşe Maya ise Ankara’da toprağa verildi. Müge Suyolcu ve kızı Pera İzmir’de, Erhan-Yasemen Boncuk Tüzgiray çifti ile çocukları Defne (11) ve Demir (8) Bursa'da, Grand Kartal Otel’in aşçısı Esra Nazik Konya’da, Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya ise Manisa’da defnedildi.