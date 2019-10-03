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Yangın tüpünde zehir takası

İstanbul’da 6 ayrı operasyonda 44 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi. Yangın tüpleri içinde yurt dışına götürülen eroinin kokainle takas edildiği tespit edildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Zehir tacirleri uyuşturucu maddeyi koku yaymasını önlemek için 1’er kiloluk paketler halinde preslemiş.
Zehir tacirleri uyuşturucu maddeyi koku yaymasını önlemek için 1’er kiloluk paketler halinde preslemiş.

Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atan İstanbul Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Arnavutluk üzerinden İstanbul’a sokulan skunkun piyasaya sürüleceği bilgisi edindi.

Yangın tüpüne gizlenmiş 60 kg eroin ele geçirildi.

1.8 TON SKUNK

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 2 ayrı minibüsü takibe alan polis Silivri-Kınalı mevkiinde durdurduğu araçlarda kumaş ruloları içine gizlenmiş 1 ton 800 kg skunk ele geçirdi. Küçükçekmece, Fatih ve Esenyurt’ta düzenlenen başka bir operasyonda ise Türkiye’ye giriş yapan TIR’da 3 yangın tüpü içine gizlenmiş 13 kg kokain, Avrupa’ya giden TIR’da ise 11 yangın tüpüne gizlenmiş 60 kg eroin ele geçirildi. Yurtdışına eroin çıkaran zehir tacirlerinin bunun karşılığında kokain getirdiği tespit edildi.

EDERİ 44 MİLYON TL

  • 15-30 Eylül tarihleri arasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde çok sayıda adrese düzenlenen 6 farklı operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun 44 milyon TL değerinde olduğu belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan ikisi yabancı uyruklu 14 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İstanbul’da yılbaşından bu yana zehir tacirlerine düzenlenen baskınlarda 10 tondan fazla uyuşturucu yakalandı.

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