Yangında ailesini kaybeden minik Burak pasta mumunu yaktırmadı

Ağrı'da Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'nde oturan Murat ailesinin iki katlı evinin üst katında 5 Aralık günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Özgür Murat'ın yaktığı elektrik ocağından çıkan yangından ilk etkilenen oğlu Burak, "Yanıyorum" diye bağırdı. Oğlunun sesine uyanan Melek Murat, eşi Özgür’ü uyandırdı. Melek Murat, küçük kızı Ecenur'u (4), eşi de oğlu Burak'ı alarak balkona çıkardı. Özgür Murat hemen içerde kalan iki çocuğunu kurtarmak için yeniden eve girdi. Ancak bir daha çıkamadı. Yangında Özgür Murat ile kızı Esma ve oğlu Berat yaşamını yitirdi.

Yaşadıkları o kabus dolu dakikaların gözünün önünden hiç gitmediğini belirten Melek Murat, "O gece çok kötüydü. Balkona çıkıp itfaiye gelsin diye bağırdım. O esnada kimseyi arayacak gücüm yoktu. Hiçbir şey aklıma gelmiyordu. Çok çaresiz bir durumdaydım. Tekrar içeri girmek istedim. Ama alevler salona kadar gelmişti. İtfaiye biraz geç geldi. Alevleri söndürdüler ama eşim ve çocuklarımı kurtaramadılar. Yangın olduğu gece bir diğer kızım Ecrin (9) halasındaydı" dedi.

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"Mumu yakmamı istemedi"

Yangında vücudunun yüzde 25'i ikinci ve üçüncü derece yanan çocuklardan Burak Murat'ın (7), Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi devam ediyor. Hastanede cilt nakli yapılan oğlunun yanından bir an olsun ayrılmayan Melek Murat, şunları söyledi:

"Bu çok ağır bir durum. Çocuğum çok zor bir süreçten geçti. Cilt naklinden sonra durumu iyiye gidiyor. Doktorlar da ümitli konuşuyor, yaralarını kapattılar. Ama oğlum ateşten çok korkuyor. Mutlu olsun diye yaş pasta aldım ama mumları yakmamı istemedi. 'Anne ne olur yakma. Ben ateş görmek istemiyorum' deyince orada bittim. Çocuğumun psikolojisini nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. 4 yaşındaki kızım her gün ağlıyor. Artık ateş çıkmaz diyerek sabaha karşı uyuyor. Hangisini düzelteceğimi bilmiyorum. Burada psikiyatri doktorları destek oluyor, ilaç veriyorlar. Umarım yaşadıkları bu travmayı kısa sürede atlatırlar."