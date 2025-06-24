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Yangının çıktığı alışveriş merkezinde bu kez de silahlı saldırı

Yangının çıktığı alışveriş merkezinde bu kez de silahlı saldırı

23:5024/06/2025, Salı
IHA
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Polis ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da mal kabul bölümünde bugün yangın çıkan alışveriş merkezi bu kez de silahlı saldırıya sahne oldu. Alışveriş merkezi önünde yaşanan saldırıda bir kişi yaralandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde duran adam, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, sahte plakalı otomobil ile alışveriş merkezinin önüne geldi. Şüpheli, AVM'nin önünde bulunan Yunus E.'ye elindeki silahla birden fazla kez ateş etti. Silahlı saldırıda iki yerinden vurulan Yunus E. yaralanırken, silahlı saldırgan ise araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.



#İstanbul
#Silahlı Saldırı
#Başakşehir
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