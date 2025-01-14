Yangınla mücadelede güçlü filo

Türkye, son yıllarda akıllı kuleler, insansız hava araçları (İHA) ve yangın karar destek sistemleriyle müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdü. Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'lar yangınların büyümeden tespit edilmesinde önemli rol oynadı. Avrupa’da orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülke olan Türkiye, 2024’te 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA’dan oluşan filosuyla toplam 438 ton su atma kapasitesine ulaştı. Ülke genelinde bin 600 noktada konuşlanan ekipler, 25 bin personel ve 128 bin gönüllü ile 7/24 görev yapıyor. Ayrıca 5 bin 172 kara aracı, yangınların tamamen söndürülmesi ve soğutulmasında kritik rol oynuyor. 2025'te filonun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.