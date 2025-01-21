Yangınlarla mücadeleye 74 araçlık destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da arazöz ve ilk müdahale aracı teslim törenine katıldı. 65 arazöz, Orman Arama Kurtarma Timleri olan ORKUT’ların kullanacağı 8 Afet İlk Müdahale Aracı ve 1 Yangın Mobil Harekât Merkezi Yönetim Aracı OGM’nin envanterine eklendi. Araçları inceleyerek açıklamalarda bulunan Yumaklı, 2022 ve 2023 yıllarında 400, 2024 yılında 80 ve bu yıl da 65 yeni arazöz ile birlikte toplam 545 yeni arazözün envantere eklendiğini hatırlattı. Son eklemeler ile birlikte arazöz sayısının bin 751’e, toplam kara aracı sayısının da 5 bin 264’e yükseldiğini söyleyen Yumaklı, halihazırda tarihinin en güçlü filosuna sahip orman teşkilatının dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını belirti.