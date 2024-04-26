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Yapay Zeka Lisesi geliyor

Gelişen teknoloji eğitimde yenilikleri ve projeleri de beraberinde getiriyor. Bu anlamda Türkiye’de eğitime yön verecek önemli çalışmalardan birisi de, başta büyükşehirler olmak üzere, Yapay Zeka Lisesi açmak.

Saliha Engin
04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 00:49 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Teknopark İstanbul bünyesinde “Yapay Zeka Lisesi Kurulum ve İçerik Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuba Cebeci kurulması planlanan Yapay Zeka Lisesi ile ilgili bilgi verdi: “Çalıştaydan çıkan sonuçlarımızı raporlaştırarak, bakanlığımıza sunacağız. Onaylarlarsa eğer bu yıl tercih kılavuzuna yetiştirecek şekilde okulumuzu kurmayı planlıyoruz. İlk yüzde onluk dilimden öğrenci alınması planlanıyor. Birinci yıl hazırlık sınıfı olacak sonrasında ise 9-10-11-12 şeklinde alan dersleriyle devam edilecek. Bu bir yıllık süreçte müfredat geliştirme ve kitap yazımı yapılacak."



#Yapay Zeka
#Teknoloji
#Eğitim
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