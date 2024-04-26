Yapay Zeka Lisesi geliyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuba Cebeci kurulması planlanan Yapay Zeka Lisesi ile ilgili bilgi verdi: “Çalıştaydan çıkan sonuçlarımızı raporlaştırarak, bakanlığımıza sunacağız. Onaylarlarsa eğer bu yıl tercih kılavuzuna yetiştirecek şekilde okulumuzu kurmayı planlıyoruz. İlk yüzde onluk dilimden öğrenci alınması planlanıyor. Birinci yıl hazırlık sınıfı olacak sonrasında ise 9-10-11-12 şeklinde alan dersleriyle devam edilecek. Bu bir yıllık süreçte müfredat geliştirme ve kitap yazımı yapılacak."