Yapay zeka videosuna kandı, parasını dolandırıcılara kaptırdı

Yapay zeka videosuna kandı, parasını dolandırıcılara kaptırdı

09:3921/09/2025, Pazar
IHA
Sosyal medyada karşısına çıkan yapay zeka videosuna kandı, 10 bin lirayı yatırım diye dolandırıcılara kaptırdı
Sosyal medyada karşısına çıkan yapay zeka videosuna kandı, 10 bin lirayı yatırım diye dolandırıcılara kaptırdı

Bursa’da yaşlı bir vatandaş, sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zekâ ile ünlülerin konuşturulduğu sahte yatırım hesabına kanarak 10 bin 200 lirasını dolandırıcılara kaptırdı. E-Devlet şifresi istenince dolandırıldığını anlayan yaşlı adam soluğu karakolda aldı.

Olay, Bursa merkezde yaşandı. Sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zekâ teknolojisiyle ünlü isimlerin konuşturulduğu yatırım videolarına inanan 73 yaşındaki Ersin Aşka, bütün birikiminden 10 bin 200 lirayı sözde yatırım hesabına aktardı. Kısa sürede kâr bekleyen adam, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesiyle şüphelendi. Hemen karakola koşan mağdur, polis ekiplerine şikâyette bulundu.


Mağdur vatandaş, "Ben yapay zekâyla yaptıklarını hiç anlamadım. Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikâyet ettim, ekipler sağ olsun benimle ilgilendiler. Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin" diyerek gözyaşlarını tutamadı.


Polis, vatandaşın paralarını alan dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.



#yapay zeka
#dolandırıcılık
#Bursa
